Inter | Ausilio aspetta la Juventus | ' Venderemo cara la pelle'

Calciomercato Inter - le dichiarazioni sorprendenti di Ausilio : Calciomercato Inter – L’Inter in campo nella gara di campionato contro il Chievo, nel frattempo Ausilio ai microfoni di Premium Sport parla di mercato: “Siamo contenti di tutti. Sapevamo che Rafinha aveva bisogno di tempo, così come Cancelo. Gli altri invece sono stati in linea con le aspettative. E’ vero che Dalbert ha forse fatto di meno, ma vi posso assicurare che al momento è il giocatore più richiesto sul mercato ...

Calciomercato Inter - indicazioni di Ausilio prima del match contro il Cagliari : Inter in campo per la gara di campionato contro il Cagliari, prima del match Interessanti indicazioni da parte di Ausilio ai microfoni di Premium Sport: “Pastorello è un amico, ha approfittato per prendere dei biglietti e parlare di Candreva e Nagatomo che sta facendo benissimo al Galatasaray. In sede solo 30′, il tempo di un caffé. Rinnovo di Candreva? La sua situazione sarà verificata alla fine del campionato. Mancanza di gol? Non ...

Calciomercato Inter - Ausilio : «Vogliamo costruire il futuro su Rafinha e Cancelo» : TORINO - Il direttore sportivo dell' Inter , Piero Ausilio è Intervenuto ai microfondi di "Serie A Live", in onda su Premium: "Riscatti di Rafinha e Cancelo ? Non faccio percentuali. Comunque, fino al ...

Ausilio : “su Rafinha e Cancelo vorremmo costruire futuro Inter” : “I riscatti di Rafinha e Cancelo? Non faccio percentuali e comunque fino al 20 maggio non si parla di mercato, è un patto che abbiamo nello spogliatoio. Posso comunque dire che sono due giocatori importanti, su cui cercheremo di costruire il futuro: ci sono due riscatti consistenti, ma affronteremo la questione più avanti”. Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio si esprime così sui possibili riscatti di Rafinha e ...

Inter - Ausilio : 'De Vrij e Asamoah? Stiamo lavorando - vogliamo farci trovare pronti' : Una rincorsa Champions che continua, il ko della Roma che aiuta e una trasferta a Torino da vincere per prendersi il terzo posto in classifica. L'Inter affronta i granata di Mazzarri con l'obiettivo ...

Inter scatenata anche senza Sabatini : Ausilio vicino a un nuovo colpo Video : La stagione dell'#Inter è stata sicuramente positiva fino a questo momento. Nonostante una crisi profonda durata tre mesi, infatti, i nerazzurri sono in piena lotta per l'obiettivo prefissato a inizio stagione: la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il pareggio di ieri nel derby di Milano contro il Milan [Video], infatti, la squadra di Luciano Spalletti è quarta in classifica a 59 punti, ad un punto dalla Roma terza e con due ...

Milan-Inter - lo steward non fa entrare Wanda Nara : reazione esilarante di Ausilio [VIDEO] : Milan-Inter, lo steward non fa entrare Wanda Nara, si sta giocando un derby molto importante per la qualificazione in Champions League. Durante un’intervista di Piero Ausilio a Premium sport, le telecamere hanno pizzicato una scena anomala. La compagna di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha avuto seri problemi ad entrare a San Siro. Prima un cambio di ingresso, poi un nuovo controllo, provocando le risate dello stesso Ausilio. #serieapremium Problemi ...

Inter - Ausilio parla del rinnovo di Icardi : importanti indicazioni : Milan ed Inter in campo per il derby, Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, parla del rinnovo di Mauro Icardi ai microfoni di Premium Sport: “Non c’è mai stato un termine. Mauro è un nostro calciatore ed essendo tale non escludo possa essere prima del 20 maggio. E’ talmente spontaneo quello che vogliamo fare con Mauro che non escludo che possa arrivare anche domani o a fine campionato. Ristruttura la casa? Magari ...

Inter : Ausilio 'rinnovo Icardi naturale' : "Tare ha detto che ci sono grandi probabilità che De Vrij venga all'Inter? Lui fa il mercato della Lazio, io non posso confermare niente - ha detto a Premium Sport Ausilio -. Il nostro mercato ...

Inter - Icardi : 'La gamba? Nessun problema. Rinnovo? Chiedete ad Ausilio' : Dopo il 3-0 della sua Inter al Verona, in cui ha realizzato una doppietta, Mauro Icardi ha parlato a Premium Sport : 'Già dalla partita con la Samp abbiamo dimostrato di andare subito in campo per cercare il risultato perché andiamo verso la fine e vogliamo la Champions. Rafinha ci sta dando una grande mano, ...

Inter - Ausilio a tutto campo : l’addio di Sabatini ed il futuro di Icardi : “Mi è dispiaciuto l’addio di Sabatini: con lui avevo un buon rapporto e sono stato spiazzato più che altro dai tempi in cui è stata presa questa decisione”. Sono le parole del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio ai microfoni di Premium Sport sul divorzio tra l’Inter e Walter Sabatini. “Siamo contenti del lavoro di Spalletti – dice Ausilio riferendosi al tecnico nerazzurro – vediamo ...

Inter - Gardini - Ausilio e Antonello dalla parte di Zhang. L'addio di Sabatini... : L'addio di Sabatini non comporterà gravi sconquassi in casa Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come altri dirigenti come Antonello, Gardini e Ausilio siano invece in totale accorso con la politica di Suning. 'Al contrario di Sabatini, l'attuale management evidentemente ha già ...

Inter : cinesi imbufaliti - fallimento della campagna acquisti di Ausilio. Il Ds via a fine stagione - in arrivo una sorpresa inaspettata : Inter: fallimento campagna acquisti- Non stanno soddisfacendo i nuovi (e costosi) acquisti dell‘Inter da quando i cinesi hanno acquistato il club: arrivi estremamente cari che poi non hanno inciso in maniera positiva sul club di Milano. La delusione per i vari Dalbert (20 milioni di euro), Gabigol (25 milioni), Joao Mario (36 milioni), Lisandro Lopez (prestito) ed altri è palpabile nella società. Il club meneghino non ha potuto fare altro ...

Inter - Ausilio : 'De Vrij? Ottimo giocatore ma non ha firmato con noi' : ... 'Firma vicina? Non parlo degli altri giocatori, ci sono opportunità di mercato e tra queste cercheremo di cogliere le migliori occasioni - conclude nell'Intervista rilasciata a Premium Sport -. L'...