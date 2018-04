Innamorarsi in terza età | per l’89% dei romani è possibile

romadailynews

(Di lunedì 23 aprile 2018) Per i, la vecchiaia è sempre più un periodo di pienezza, in cui, secondo ben, è persinoe iniziare una relazione. Fra le attività, il 79% si dedicherebbe ai propri hobby, il 60% ai viaggi, solo il 2% penserebbe unicamente a riposare Le maggiori preoccupazioni? Problemi di salute (84%), ristrettezze economiche (76%) e solitudine (60%) Altro che declino. Per ilaetà è sempre più un periodo di pienezza e possibilità, una fase in cui la vita ha ancora molto da offrire e dove poter realizzare progetti e sogni nel cassetto. E persino. Al punto che benpensa che sia, e ormai sempre più comune, iniziare una relazione autentica e soddisfacente dopo i 65 anni. È quanto emerge dall’Osservatorio di Reale Mutua dedicato al welfare1. Instaurare una relazione in età avanzata migliora la vita di chi è solo da molti punti di ...