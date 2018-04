Infortunio Chiellini | le prime indiscrezioni | stagione finita per il difensore?

Infortunio Chiellini/ Juventus - problema muscolare contro il Napoli : ansia per la finale di Coppa Italia : Infortunio Chiellini, problema muscolare in Juventus - Napoli: ansia per la finale di Coppa Italia contro il Milan. Le ultime notizie sulle condizioni del difensore bianconero(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:24:00 GMT)

Infortunio Chiellini : il difensore ko ed Allegri non si fida di Rugani... : Infortunio Chiellini, Allegri opta per l'inserimento di Lichtsteiner bocciando dunque il giovane Rugani: ecco quanto accaduto Infortunio Chiellini , un allungo per andare a chiudere su Insigne ha ...

Infortunio Chiellini - il difensore out : che guaio per la Juventus : Infortunio Chiellini, il difensore out: che guaio per la Juventus. Si sta giocando il posticipo della 34^ giornata del campionato di Serie A, importante scontro scudetto quello tra Juventus e Napoli. Ritmi alti nei primi minuti, poi prima tegola per la Juventus, out Chiellini per Infortunio, al suo posto dentro Lichtsteiner con Howedes spostato al centro della difesa in coppia con Benatia. Una tegola non indifferente per Allegri. L'articolo ...

Juventus - Infortunio di Chiellini non grave ma va monitorato : Giorgio Chiellini è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra accusato nel corso della gara tra la Juventus e la Spal e per il quale ha lasciato nella giornata di ieri il ritiro della Nazionale. Secondo quanto fa sapere il club bianconero, dai controlli è emersa una situazione di entità non grave che tuttavia necessita di monitoraggio quotidiano. Il difensore ha già iniziato le ...

Infortunio Chiellini - il difensore della Juventus lascia il ritiro della Nazionale : Infortunio Chiellini – Il difensore Giorgio Chiellini ha lasciato il ritiro azzurro a Coverciano a causa di Infortunio alla coscia sinistra rimediato sabato durante la partita di campionato contro la Spal, bianconeri fermati sul risultato di 0-0. Il calciatore della Nazionale aveva risposto alla convocazione per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra ma dopo alcuni accertamenti si è deciso per un suo ritorno a Torino per proseguire ...

Juve - Infortunio Chiellini : le condizioni in vista del Real Madrid : Stando a quanto riporta Sky Sport , tuttavia, dall'ambiente Juve non filtra particolare pessimismo per il match contro il Milan dopo la sosta e, di conseguenza, neanche per il match di andata contro ...

Infortunio Chiellini/ Juventus - problema muscolare per il difensore : accertamenti nelle prossime ore : Infortunio Chiellini, Juventus: problema muscolare per il difensore. accertamenti nelle prossime ore: le ultime notizie sulle condizioni del centrale, si attendono gli esami