Incendi sterpaglie a Dogliani e Cuneo | interventi di AIB e Vigili del Fuoco

Incendi in Calabria : a fuoco sterpaglie - giornata di lavoro per i vigili del fuoco : Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono state impegnate oggi per Incendi di sterpaglie in tutta la provincia: in alcuni casi le fiamme hanno minacciato le abitazioni. In località Soverito nella frazione di Sant’Elia di Catanzaro, un rogo ha coinvolto due box con struttura in legno e lamiera situati nelle vicinanze di abitazioni. A Squillace, zona Villaggio Porto Rhoca, le squadre dei distaccamenti di ...