Incendi | Borrelli Protezione civile | fondamentale presidio territorio

(Di lunedì 23 aprile 2018) Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – “Quello che conta è ildel, ma anche la partecipazione dei cittadini èper la comunicazione degli eventi. Con le squadre a terra e con le attività di avvistamento degli”. Così, Angelo, capo della, a Palermo dove ha incontrato il Governatore e i rappresentanti di Forestali e Vigili del fuoco per un piano di prevenzione contro gli. L’anno scorso sono andati in fumo oltre 50 mila ettari di verde boschivo in Sicilia.“L’attiività di prevenzione parte con l’emanazione di un bollettino di suscettibilità degliboschivi, su base nazionale, individuando le zone a più elevato rischioo – dice– sulla base di questo le regioni si organizzano e schierano anche le squadre sulper essere pronti a intervenire ...