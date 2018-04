Incarico a Fico | Mattarella “verifica Governo Pd-M5s” Presidente Camera | “lavoro su

Incarico a Fico : due giorni per verificare l’ipotesi di una intesa M5S-Pd Video : Il mandato affidato al presidente della Camera dal capo dello Stato: l’esponente 5 Stelle ha tempo fino a giovedì

A Fico l’Incarico per il governo M5S-Pd Salvini : è ora di scendere dal piedistallo : Toccherà, come previsto, al presidente della Camera il nuovo incarico esplorativo. I pentastellati diffondono sul blog 10 punti-priorità per governare. Il leader della Lega a Di Maio: «Sediamoci a un tavolo»

Governo - Boccia (Pd) : “Incarico a Fico? Inizia una nuova fase - il Pd faccia il Pd e Di Maio chiuda con Salvini” : “Dopo 50 giorni di trattative, la pantomima M5s-centrodestra è finita. Ora Di Maio chiuda con Salvini. E per noi si apra una nuova fase”. L’appello è del deputato Pd Francesco Boccia, che da tempo spinge insieme al presidente pugliese Michele Emiliano verso il dialogo tra dem e pentastellati, dopo le Regionali in Molise vinte dal candidato di centrodestra Toma sul grillino Greco. In vista dell’imminente mandato affidato ...

Roberto Fico oggi alle 17 riceve l’Incarico da Mattarella : Game over. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il

Mattarella oggi decide : verso Incarico a FicoE adesso M5s strizza l'occhio al Pd : Il presidente della Repubblica alla ricerca della soluzione del rebus dopo due giorni di riflessione. Salvini non scarica Forza Italia, l'asse M5s-Pd nuova ipotesi con Di Maio che pubblica i suoi 10 punti del contratto di governo.

Roberto Fico - pranzo in famiglia e cellulare spento nella domenica pre-Incarico. 'Non tradirà Di Maio' : Ha trascorso la domenica a Posillipo, Roberto Fico . pranzo in famiglia e con la compagna Yvonne, cellulare spento. Ma questa non è stata una domenica come le altre. Ora è qui da presidente della ...

Il Colle gela Salvini. Lunedì probabile Incarico a Fico : Ormai è la frase che al Quirinale ripetono più spesso. «In assenza di novità e colpi di scena». E dunque fatta questa premessa e al netto di sorprese dell'ultim'ora, al Colle si...