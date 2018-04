In Molise il centrodestra è avanti | M5s perde voti

Molise - centrodestra verso la vittoria sul M5s : un duro colpo alle ambizioni alla premiership di Luigi Di Maio : Il Molise. C'è addirittura chi parla di Ohio d'Italia, riferendosi a quanto lo staterello possa essere decisivo nel voto degli Stati Uniti. Di sicuro, queste regionali hanno un peso anche in ottica ...

Elezioni Molise - il centrodestra vede la vittoria : delusione M5s. Fi cala ma non c’è il sorpasso della Lega : L’affluenza definitiva si ferma al 52,2 per cento. Dopo tre quarti di sezioni scrutinate è in ampio vantaggio il candidato del centrodestra Donato Toma davanti ad Andrea Greco del Cinque stelle che ambiva a vincere la sua prima regione italiana. Staccato Carlo Veneziale del centrosinistra. Forza Italia cala rispetto alle Politiche ma resta in vantaggio sulla Lega. La competizione è importante anche per capire se ci saranno impatti sulla ...

Risultati Elezioni Molise : avanti il centrodestra con Toma - M5S primo partito : È stata una lotta solo a due tra il candidato del centrodestra, Donato Toma, e quello del Movimento Cinque Stelle, Andrea Greco. È questo il risultato che esce fuori dalle Elezioni regionali in Molise dove alla vigilia erano in quattro a contendersi la carica di governatore: oltre ai primi due vi erano anche Carlo Veneziale per il centrosinistra e Agostino Di Giacomo per CasaPound. Tra i primi due la lotta è stata testa a testa per tutta ...

Elezioni Molise - centrodestra verso la vittoria : delusione M5s. Fi cala ma non c’è il sorpasso della Lega : L’affluenza definitiva si ferma al 52,2 per cento. Dopo tre quarti di sezioni scrutinate è in ampio vantaggio il candidato del centrodestra Donato Toma davanti ad Andrea Greco del Cinque stelle che ambiva a vincere la sua prima regione italiana. Staccato Carlo Veneziale del centrosinistra. Forza Italia cala rispetto alle Politiche ma resta in vantaggio sulla Lega. La competizione è importante anche per capire se ci saranno impatti sulla ...

Molise - centrodestra verso la vittoria : M5S al 30% - Fi meglio della Lega. Scrutinio a rilento - affluenza al 52 - 1% : Si sono chiusi alle 23 i seggi in Molise per le elezioni regionali e già poco dopo l'inizio delle operazioni di spoglio delle schede si è delineato un ottimo risultato del...

Molise - centrodestra verso la vittoria M5s al 30% - Forza Italia al 10 - Lega all’8 : Toma verso la presidenza, mentre i Cinque Stelle sono il primo partito con il 30% dei voti, Forza Italia sopravanza la Lega di due punti, come il Pd fermo all’8