In Germania la SPD elegge Andrea Nehles | prima donna alla guida

ANDREA NAHLES PRESIDENTE SPD - Germania/ Leader Socialdemocratici - ecco perché non è la nuova Merkel : GERMANIA, Spd sceglie ANDREA NAHLES: è lei la nuova Leader del Partito socialdemocratico. I suoi ruoli precedenti, il discorso e i suoi programmi per il Paese.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:10:00 GMT)

La Germania alle donne Nahles leader della Spd : prima volta in 155 anni : A Wiesbaden, Nahles ha detto di avere 'un solo paradigma: quello della solidarietà in un mondo sempre più globalizzato e neoliberale'. Resta da vedere se sia da intendersi a uso e consumo dei soli ...

Germania - Spd sceglie Andrea Nahles/ Chi è la prima donna alla guida del Partito socialdemocratico : Germania, Spd sceglie Andrea Nahles: è lei la nuova leader del Partito socialdemocratico. I suoi ruoli precedenti, il discorso e i suoi programmi per il Paese.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:29:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Germania : Andrea Nahles eletta presidente Spd - succede a Schulz con il 66% : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Germania, Andrea Nahles eletta presidente della Spd dopo Martin Schulz con il 66,3%. La prima donna nella storia dei socialdemocratici (22 aprile)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 18:14:00 GMT)

Germania : Nahles eletta prima presidente Spd con il 66 - 3% : Andrea Nahles è stata eletta presidente dei socialdemocratici tedeschi con il 66,35% dei consensi. È la prima donna che raggiunge questo incariconell'Spd. Nahles ha ottenuto 414 voti dei 624 validi, ...

Germania : Nahles eletta prima presidente Spd con 66 - 3% : ... inseguendo il sogno di diventare ministro degli Esteri - amaramente tramontato - era stato eletto con il 100% dei consensi, nel pieno dell'ondata di entusiasmo per l'ingresso nella scena politica ...

Germania : Nahles eletta prima presidente Spd con 66 - 3% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Germania - Spd elegge Andrea Nahles : è la prima presidente donna : Germania, Spd elegge Andrea Nahles: è la prima presidente donna Germania, Spd elegge Andrea Nahles: è la prima presidente donna Continua a leggere

Germania - Andrea Nahles eletta presidente della Spd. E’ la prima donna. “Manca solidarietà - anche nel partito” : Andrea Nahles è stata eletta presidente dei socialdemocratici tedeschi con il 66,35% dei consensi. È la prima donna che raggiunge questo incarico nell’Spd. “La solidarietà è quello che più manca in questa società neoliberale globalizzata. Siamo onesti, questo vale anche per l’Spd”. Queste le parole pronunciate pochi minuti prima dalla neo-segretaria nel suo intervento al congresso straordinario dei socialdemocratici come candidata ...

Germania : Spd in congresso - presidenza prima volta a donna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Germania : il referendum del Spd dà vita alla Grande Coalizione Video : Dopo sei mesi di complesse trattative, la #Germania è riuscita finalmente ad avere un governo stabile grazie all’alleanza tra Cdu/Csu e l’Spd. Grazie a questa scelta sofferta, Angela Merkel [Video] sara' nominata addirittura cancelliera per la quarta volta nel corso della sua lunga carriera #politica. Inoltre, questa nuova stabilita' tedesca sara' un elemento fondamentale per poter assicurare un buon funzionamento dell’Unione Europea [Video] e ...

Germania : il referendum del Spd dà vita alla Grande Coalizione : Infine, per il momento sono stati già scelti i ministri appartenenti alla Cdu come per esempio Peter Altmeier all' Economia , Julia Kloeckner all' Agricoltura e Jens Spahn alla Sanità . Il futuro ...

Germania : il referendum del Spd dà vita alla Grande Coalizione : Dopo sei mesi di complesse trattative, la Germania è riuscita finalmente ad avere un governo stabile grazie all’alleanza tra Cdu/Csu e l’Spd. Grazie a questa scelta sofferta, Angela Merkel sarà nominata addirittura cancelliera per la quarta volta nel corso della sua lunga carriera politica. Inoltre, questa nuova stabilità tedesca sarà un elemento fondamentale per poter assicurare un buon funzionamento dell’Unione Europea e dell’Eurozona. ...

Germania - DA SPD OK A GRANDE COALIZIONE/ “Groko” - asse Merkel - Schulz : Juso - "siamo delusi" : GERMANIA, Spd: sì alla GRANDE COALIZIONE dopo il referendum dei socialdemocratici. Larghe Intese Merkel-Schulz: nasce “Groko”. Macron festeggia con Merkel: “Buona notizia per l'Europa”(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:41:00 GMT)