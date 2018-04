In barca d' estate | con un racconto di Patroni Griffi

huffingtonpost

(Di lunedì 23 aprile 2018) Siamo debitori con Giuseppeper alcune fra le più belle, più intriganti e più sensuali commedie della seconda metà del secolo scorso. Opere che -fra le altre qualità- hanno titoli bellissimi, che assomigliano, e a volte sono, versi di poesie: da "Metti, una sera a cena" a "D'amore si muore" fino a "Gli amanti dei miei amanti sono miei amanti".Titoli che al lettore/spettatore fanno venire alla memoria altri nomi e altre personalità, giovani di quell'epoca (La Capria, Ghirelli, Napolitano, Rosi). Questo per dire che c'è sempre una buona ragione per riaprire un romanzo dio per riallestire in palcoscenico un suo copione.Tutti quasi sempre dedicati a celebrare il sentimento più diffuso e misterioso della nostra vita: l'amore, l'amore in tutte le sue forme e in tutte le sue combinazioni di genere, in tutte ...