Il veto di Di Maio su Berlusconi | catenaccio in politica significa paralisi

Luigi Di Maio - il delirio di don Peppino Gambardella : 'Benedico il veto su Berlusconi' : Non bastavano i grillini a incitare Luigi Di Maio perché continui a tenere in stallo la politica italiana, ora ci si mette anche il suo parrocco. Don Peppino Gambardella a Un giorno da pecora su Radiouno si è schierato senza dubbi con il suo parrocchiano Di Maio, confessando tutto il suo ...

Di Maio non toglie il veto a Berlusconi : “Dialogo solo con Lega”. Salvini : “Scendo in campo io” : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che nel primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «C...

FI : "veto Di Maio prova di immaturità" : 20.20 "Il supplemento di veto pronunciato dal Movimento 5 Stelle dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rifiuto di formare un governo. Si tratta dell' ennesima prova di immaturità consumata a danno degli italiani". E' la reazione di Forza Italia alle parole di Di Maio. "Il centrodestra unito e Forza Italia hanno invece dimostrato - si sottolinea in una nota - di essere pronti e compatti nella volontà di dare le risposte che il Paese ...

Il dialogo tra Salvini e Di Maio per il governo è aperto : “Ma il M5S tolga il veto su Berlusconi” : Il centrodestra si è presentato unito, alle 14.30 a palazzo Giustiniani, per il secondo giro di consultazioni, una risposta a Luigi Di Maio che ieri lo aveva bollato come un «artifizio elettorale». Dopo l’incontro, che è durato poco meno di un’ora, ha parlato Matteo Salvini, con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi silenti al suo fianco. Il segretari...

Consultazioni - ultimatum Di Maio : «Il veto su Berlusconi resta - Salvini decida entro la settimana» : Due giorni di incarico a Casellati per verificare l'ipotesi di governo M5S-centrodestra. Il leader della Lega non si presenta: «Ho un volo per Catania». Berlusconi: «Uniti, la nostra coalizione non è artificiale». Verso un secondo giro di Consultazioni giovedì

Di Maio assediato dai giornalisti : "veto su Berlusconi resta? Parlo prima con Casellati" : Luigi Di Maio non conferma né smentisce quanto detto da alcuni esponenti dei 5 Stelle. "Il veto a Berlusconi resta?", chiedono con insistenza i giornalisti durante una sorta di inseguimento del leader ...

MANDATO CASELLATI - M5S “veto SU BERLUSCONI”/ Incontri con Mattarella - Fico e Gentiloni : trame Di Maio-Salvini : Governo, Mattarella convoca CASELLATI: oggi il MANDATO, parte la missione esplorativa. "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:10:00 GMT)

Crimi : M5s conferma veto su Berlusconi e Di Maio premier : Roma, 18 apr. , askanews, 'Un incarico a Fico? Sta al presidente Mattarella scegliere, ma Fico o Casellati sono incarichi di tipo istituzionale, certamente non di tipo politico. Secondo me la scelta ...