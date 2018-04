huffingtonpost

: Elezioni Molise, centrodestra batte il M5s. Vince Toma (FI): “Il risultato fa capire che coalizione è unita”. Traco… - petergomezblog : Elezioni Molise, centrodestra batte il M5s. Vince Toma (FI): “Il risultato fa capire che coalizione è unita”. Traco… - thexeon : Il tracollo in Molise: per il Pd è arrivato il momento di cambiare nome e simbolo - MPenikas : Il tracollo in Molise: per il Pd è arrivato il momento di cambiare nome e simbolo -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Cosa resterà del Partito democratico e del centrosinistra? Chi la scatterà la fotografia? I risultati delle regionali molisane hanno visto una netta affermazione del centrodestra rispetto alle politiche del 4 marzo, un calo del Movimento 5 Stelle, un ulteriore deprimente crollo di quel che resta del Pd,all' 8,7 per cento rispetto al 15 delle politiche.Un partito in liquefazione. È probabile - anche certo - che il voto sia dovuto anche a fattori locali, a trasmigrazioni di potentati da una parte all'altra come sempre avviene quando cambia il vento, e che in una Regione piccola come ilsono anche maggiormente incidenti. Ma questo non è più solo un vento.È una tempesta, un uragano, uno tsunami. E il tonfo molisano di certo non aiuta la reggenza di Maurizio Martina, al di là di demeriti reali che nemmeno potrebbero esistere ...