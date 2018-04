Il terzo Royal baby è nato. Il figlio di Kate e william è maschio

Se il terzo Royal baby nasce nel giorno di San Giorgio : Il terzo royal baby è qui. Kate Middleton, 36 anni, ha dato il benvenuto – alla Lindo Wing del St. Mary Hospital di Londra – al suo terzo figlio, alle 11.01 del 23 aprile 2018. Proprio come avevano scommesso in molti, il quinto il linea di sucessione al trono britannico, un maschio, è venuto così al mondo nel St. George Day, festa del santo patrono dell’Inghilterra, celebre per l’onore, il coraggio e la galanteria. E nel ...

Kate Middleton è in travaglio - il terzo Royal baby è in arrivo! : Kate Middleton è in travaglio, la duchessa di Cambridge è stata ricoverata nel reparto maternità dell'ospedale St. Mary stamattina, a ovest di Londra, dove i medici si stanno prendendo cura di lei. La notizia è stata confermata da Kensington Palace che ha pubblicato la notizia anche sul profilo Twitter ufficiale.Il protocollo reale impone delle regole ferree che vengono tramandate di generazione in generazione, Kate e William alcune le hanno ...

Kate Middleton è in clinica : il terzo Royal baby sta per nascere : Ormai ci siamo davvero, e non si tratta del solito gossip: il terzo figlio di Kate Middleton e William d’Inghilterra sta per nascere. La notizia ufficiale è arrivata alle 9 del mattino fa da Kensington Palace, che con un tweet ha annunciato il ricovero della duchessa, che si trova nelle prime fasi del travaglio. Kate Middleton è arrivata all’ospedale per dare il benvenuto al suo terzo figlio, in auto con il marito Prince William, intorno ...