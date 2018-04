Il segno e l’eredità di Avicii nella musica elettronica e non solo

gqitalia

(Di lunedì 23 aprile 2018) Laha tre lati. Il lato A, il lato B e il lato oscuro. Storie maledette, vicoli ciechi. Disagi, tormenti, demoni che il mondo a colori dei social network nasconde bene sotto un tappeto di filtri.se n’è andato in solitudine, con qualche amico, chissà se caro, lontano dai suoi fratelli, dai genitori che 28 anni fa avevano messo al mondo uno dei talenti più puri e genuini dellacontemporanea. Ci ha lasciati nel silenzio assordante di un resort di Muscat, in Oman, ennesima tappa di una vita che due anni fa aveva deciso di riprendersi indietro, annunciando il ritiro dai live per concentrarsi su quello che lo faceva sentire bene e al sicuro, e cioè la produzione in studio. Un oblio impossibile per una star planetaria capace di ispirare, emozionare, commuovere e divertire milioni di persone con le sue canzoni diventate inni generazionali adottati poi ...