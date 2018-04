Il secondo weekend del Coachella

Coachella 2018 : i look del secondo weekend : Beyoncé ha concesso il bis della sua performace ormai considerata, da fan e stampa, iconica, esibendosi insieme alle ex colleghe Destiny’s Child, a sua sorella Solange Knowles e a suo marito Jay-Z. Ma anche Marilyn Manson, Ariana Grande, St. Vincent, Jamiroquai e tanti altri artisti di fama internazionale si sono esibiti lo scorso weekend sul palcoscenico del Coachella Valley Music and Arts Festival. Nel secondo fine settimana ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Lorenzo De Luca secondo nell’ultima prova a Mexico City! Tre italiani nella top ten - weekend fantastico per i colori azzurri : Italia stellare a Mexico City, dove è andata in scena la prima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Dopo il terzo posto di Alberto Zorzi nel Grand Prix che assegna punti per la classifica generale del LGCT, è arrivato un altro podio grazie a Lorenzo De Luca, che in sella a Limestone Grey ha ottenuto una splendida seconda posizione nella gara che ha chiuso il programma del CSI5* messicano. De Luca ha realizzato due netti e ha concluso ...