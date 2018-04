Il runner non vedente che corre guidato dal figlio | Sogno la maratona di New

A Rutger Hauer non è piaciuto affatto Blade runner 2049 : Durante un’intervista a The Hollywood Reporter Rutger Hauer ha dichiarato che ‘Blade Runner 2049’ non ha lo stesso animo della pellicola originale. In ‘Blade Runner’ del 1982 l’attore è Roy Batty, un replicante. La star di Blade Runner ha solamente parole negative per il sequel Ecco cosa ha detto: “Sembra straordinario, ma fatico a credere che si sentiva il bisogno di questo film. Credo semplicemente che qualcosa di così fantastico non dovrebbe ...