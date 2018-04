IL RITORNO DI COLOMBO II | CHE FINE HA FATTO LA SIGNORA COLOMBO? Su Rete 4 il film con

IL RITORNO DI COLOMBO II - AGENDA PER OMICIDI/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi - 16 aprile 2018) : Il RITORNO di COLOMBO II - AGENDA per OMICIDI, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 16 aprile 2018. Nel cast: Patrick McGoohan che ha diretto anche la regia, Peter Falk e Rebecca Christy.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 05:42:00 GMT)