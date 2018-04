Il presidente della Camera | “Grande Napoli! Davvero Grande!”

La Confartigianato Fossano saluta e ringrazia il presidente della CRF Beppe Ghisolfi : ... i ringraziamenti e la gratitudine per quanto hai saputo dare e fare per il mondo imprenditoriale. La tua Presidenza ha segnato una fase di crescita di questa Banca e rafforzato lo spirito di ...

M5S - torna il derby Di Maio-Fico : pressing sul Colle per ampliare il mandato esplorativo del presidente della Camera : Le nuove regole grilline gli consegnano il Movimento chiavi in mano. Ma Luigi Di Maio, nella corsa a Palazzo Chigi dopo quella che lo ha visto conquistare il M5S un pezzo alla volta, deve fare i...

Sport invernali - Flavio Roda confermato presidente della Fisi. Terzo mandato consecutivo : Flavio Roda è stato confermato Presidente della Federazione Italiana Sport invernali. Terzo mandato consecutivo per il quasi 70enne emiliano che ha raccolto il 79,10% delle preferenze (73495 voti), una maggioranza netta nei confronti di Claudio Ravetto (10,94%), Maurizio Paniz (8,77%), Franco Vismara (1,04%). Contestualmente sono stati eletti anche i consiglieri laici (Pietro Marocco, Carmelo Ghilardi, Angelo Dal Pez, Stefano Longo, Enzo Sima, ...

Germania - Andrea Nahles eletta presidente della Spd. E’ la prima donna. “Manca solidarietà - anche nel partito” : Andrea Nahles è stata eletta presidente dei socialdemocratici tedeschi con il 66,35% dei consensi. È la prima donna che raggiunge questo incarico nell’Spd. “La solidarietà è quello che più manca in questa società neoliberale globalizzata. Siamo onesti, questo vale anche per l’Spd”. Queste le parole pronunciate pochi minuti prima dalla neo-segretaria nel suo intervento al congresso straordinario dei socialdemocratici come candidata ...

Ladri in casa Prodi mentre l'ex premier e presidente della Commissione Ue era dal Papa : Malviventi in casa mentre l'ex premier che ha traghettato l'italia fino all'ingresso nell'euro e sua moglie erano in trasferta per fare visita al Papa. La casa a Bologna di Romano Prodi è stata ...

Governo. Roberto Fico Premier e Maria Elena Boschi presidente della Camera : Lunedì sta per arrivare e Matteo Renzi pregusta il colpo da tempo meditato: rientrare nella partita politica. Il M5S è

Previdenza - Luigi Pagliuca confermato all'unanimità presidente della Cassa ragionieri : ROMA - Luigi Pagliuca è stato confermato all'unanimità presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di Previdenza dei ragionieri. Pagliuca, 52 anni, commercialista milanese, è al ...

M5S - «Il presidente della Camera Fico? Non tradirà su Di Maio premier» : Si fa ritrarre con guanti e detersivi in un bagno: «#Respect per chi pulisce i cessi e ci consente di vivere in un mondo pulito». E in ottica governo, i pentastellati hanno deciso di mettere in stand ...

Il presidente della Corea del Sud dice che Kim Jong-un non chiederà il ritiro delle truppe americane dalla Corea del Sud : Durante una conferenza stampa con i giornalisti, il presidente sudCoreano Moon Jae-in ha fatto sapere che il dittatore nordCoreano Kim Jong-un durante le prossime trattative di pace fra i due paesi non porrà come condizione il ritiro delle truppe americane dalla Corea The post Il presidente della Corea del Sud dice che Kim Jong-un non chiederà il ritiro delle truppe americane dalla Corea del Sud appeared first on Il Post.

Consultazioni della presidente Casellati<br>In corso il colloquio con Di Maio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA19.07 - A quasi un'ora dall'inizio dell'incontro, da Palazzo Giustiniani tutto tace. Ecco intanto il video dell'arrivo della delegazione del Movimento 5 Stelle:#MandatoEsplorativo. Secondo giro di incontri a #PalazzoGiustiniani. Il Presidente del Senato, #AlbertiCasellati, incontra il #Movimento5Stelle: @luigidiMaio, @GiuliaGrilloM5S e @DaniloToninelli. pic.twitter.com/g3DXfEXOKn— Senato Repubblica ...

Consultazioni della presidente Casellati<br>Alle 17 : 30 tocca a Di Maio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 17:30 - Iniziati i colloqui tra il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e la delegazione del Movimento 5 Stelle. Ore 17:00 - In attesa dell’arrivo della delegazione del M5S, Giorgia Meloni (Fdi) sembra essere più ottimista rispetto ai giorni scorsi. “Speriamo che oggi si riesca a fare qualche passo avanti. Nei giorni scorsi ci sono stati molti veti contrapposti, atteggiamenti anche un po’ ...

Crotone - ufficializzata l’elezione di Ugo Pugliese presidente della Provincia. Era unico candidato : Il risultato dell’elezione del presidente della provincia di Crotone, avvenuta mercoledì 18 aprile, era già scontato essendo Ugo Pugliese, Sindaco

Elezioni in Molise - al voto per scegliere il nuovo presidente della Regione Video : Quattro candidati Governatori nuovi di zecca si giocano domenica 22 aprile la presidenza del Molise. In corsa ci sono Donato Toma per il centrodestra, supportato da ben nove liste, Carlo Veneziale per il centrosinistra, sostenuto da cinque liste, Andrea Greco con la sola lista del Movimento Cinque Stelle e Agostino Di Giacomo di CasaPound. Sono 250mila circa gli elettori chiamati alle urne dalle 7 alle 23 di domenica [Video]. Non è consentito il ...

Consultazioni della presidente Casellati<br>Alle ore 14 : 30 arriva il Centrodestra unito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 10:55 - Sono confermati gli orari che vi abbiamo comunicato poco fa. La Presidente Casellati incontrerà la coalizione di Centrodestra con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, alle 14:30, poi il MoVimento 5 Stelle alle 17:30. Ore 10:33 - Non c'è ancora l'ufficialità, ma gli incontri di oggi della Presidente Casellati dovrebbero essere fissati alle 14:30 con il Centrodestra unito e alle ...