Il Pd di Martina apre all’accordo con i grillini

Cinque Stelle-Pd - incarico a Fico. Mattarella : nessuna novità da Lega e M5S. Salvini irritato - Martina apre : Il mandato affidato al presidente della Camera dal capo dello Stato: l’esponente 5 Stelle ha tempo fino a giovedì. Mattarella: «Un dovere dare presto un governo al Paese». Duro Salvini: «Se esclusi faremo passeggiata a Roma». Di Maio: «Ok a dialogo col Pd»

Martina - 'GOVERNO PD-M5S? ASPETTIAMO MATTARELLA' / Il reggente apre al dialogo : 'Paese fermo' : MARTINA, 'GOVERNO PD-M5S? ASPETTIAMO MATTARELLA': il segretario reggente sembra aprire alla possibilità di un dialogo dopo il quasi certo fallimento d

Martina - "GOVERNO PD-M5S? ASPETTIAMO MATTARELLA" / Il reggente apre al dialogo : "Paese fermo" : MARTINA, "governo PD-M5S? ASPETTIAMO Mattarella": il segretario reggente sembra aprire alla possibilità di un dialogo dopo il quasi certo fallimento dell'asse tra Di Maio e centrodestra.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 15:15:00 GMT)

Di Maio apre a Martina - malumori fra i dem : "Le proposte di Martina rappresentano un ottimo punto di partenza" per il contratto di governo. Durante l'assemblea congiunta dei deputati e senatori M5S che si sta svolgendo presso l'Aula dei gruppi ...

Governo : Martina apre a dialogo - renziani 'linea non cambia'/Adnkronos : Roma, 17 apr. , Adnkronos, Alla vigilia delle decisioni del Colle sui prossimi passi nel tentativo di formare un Governo, nel Pd continua la dialettica tra ala 'dialogante' e il fronte renziano ...

Governo : Martina apre a dialogo - renziani 'linea non cambia'/Adnkronos - 2 - : Adnkronos, In serata, Lorenzo Guerini prima e Andrea Marcucci chiudono la faccenda ribadendo che la linea dem non cambia: 'I tre punti indicati dal segretario reggente Martina sono un contributo ...

Governo : Martina apre a dialogo - renziani ‘linea non cambia’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – In serata, Lorenzo Guerini prima e Andrea Marcucci chiudono la faccenda ribadendo che la linea dem non cambia: “I tre punti indicati dal segretario reggente Martina sono un contributo rivolto a tutti i presidenti che riceveranno l’incarico dal capo dello Stato. In merito alla posizione del Pd- sottolinea Marcucci- e’ nota da settimane e non prevede aperture nei confronti di possibili esecutivi del M5S e ...

Governo : Martina apre a dialogo - renziani ‘linea non cambia’/Adnkronos : Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Alla vigilia delle decisioni del Colle sui prossimi passi nel tentativo di formare un Governo, nel Pd continua la dialettica tra ala ‘dialogante’ e il fronte renziano posizionato sulla linea del ‘tocca a loro’, inteso M5S e Lega, almeno fino al fallimento conclamato di dar vita ad un Governo da parte dei ‘vincitori’ del 4 marzo. Oggi Maurizio Martina ha rilanciato tre proposte ...

Governo - Martina apre al dialogo. E i Cinque Stelle abboccano subito : I Cinque Stelle raccolgono la proposta avanzata da Maurizio Martina. "Abbiamo sempre detto che ciò che vogliamo fare è partire dai temi che interessano ai cittadini", affermano i capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli. A tentare Luigi Di Maio, che negli ultimi giorni è venuto ai ferri corti con Matteo Salvini, è il neo segretario piddì, Maurizio Matina. Dopo aver messo in soffitta Matteo Renzi, ...

Martina apre al M5s : i tre punti del Pd "per ragionare" con Di Maio : A Roma Movimento 5 stelle, Lega e Partito Democratico sono impegnati nel gioco dei tre "forni", che se può confondersi con l'azzardo delle tre carte...

Di Maio apre al Pd : 'Sotterriamo l'ascia di guerra'. Martina : 'Bene nuovi toni ma non cambiamo linea' : Dopo il nulla di fatto del primo giro di consultazioni e lo stallo su Berlusconi nell'accordo con la Lega, il M5s si rivolge al Pd appellandosi alla responsabilità.

Di Maio chiude a Forza Italia e apre al Pd. Martina 'No a giochetti - non riuscirete a dividerci' : In più, Di Maio e compagni credono di avere dalla loro la campagna, già partita, dei tagli ai costi della politica, di cui si sta occupando in prima istanza il presidente della Camera, Roberto Fico . ...

Pd modello Spd : Maurizio Martina apre alla consultazione degli iscritti per le scelte strategiche - come quelle eventuali sul governo : "Penso alla Spd che ha costruito alcuni passaggi chiave con la partecipazione diretta degli iscritti", dice Maurizio Martina intervistato da Repubblica. Un passaggio non da poco, quello pronunciato dal neo-reggente del Pd: passaggio notato dai più nel partito.Il riferimento all'esperienza dei socialisti tedeschi, che con un referendum tra gli iscritti hanno sciolto il dilemma sul sostegno ad una nuova grande coalizione con Angela Merkel, ...