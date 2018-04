Il Papa regala 3.000 gelati ai poveri

Il Papa regala tremila gelati ai senzatetto nel giorno del suo onomastico : Per la festa di San Giorgio. In gennaio, Bergoglio aveva offerto i biglietti del circo a duemila senza dimora

Vodafone regala Vodafone Pass Video Week e Social & Chat e cartoline per la Festa del papà : Buone nuove per chi è vicino all'operatore rosso. In questi giorni Vodafone è molto attiva con alcune promozioni di cui una legata alla Festa del papà . L'articolo Vodafone regala Vodafone Pass Video Week e Social & Chat e cartoline per la Festa del papà proviene da TuttoAndroid.

19 marzo 2018 : regala al papà un’esperienza di benessere alle Terme della Salvarola - sulle colline di Modena : Gli uomini sono sempre più attenti al proprio aspetto fisico, ecco perché regalare un soggiorno di benessere potrebbe essere un’ottima idea per la festa del papà. In occasione del 19 marzo 2018 le Terme della Salvarola, sulle colline di Modena, hanno pensato ad un pacchetto, valido tutto l’anno, per omaggiare l’uomo più importante della vita! Da parte delle mamme per una romantica pausa di relax e benessere termale. Da parte dei figli per un ...