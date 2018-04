Il Papa manda i poveri al circo | con loro Pippo Baudo

Anche Papa Francesco manda il suo Pompeo : Ai dieci giorni dal terzo incontro tra i leader delle due Coree, Kim Jong-un per il nord e Moon Jae-in per il sud, e con la ripartenza dei contatti diretti fra Pyongyang e gli Stati Uniti di Donald Trump -che ha inviato il nuovo capo della Cia Mike Pompeo in missione top secret per incontrare Kim- Anche Papa Francesco e il Vaticano si muovono. O meglio già si sono mossi. Ha appena preso possesso dell'incarico il nuovo nunzio (cioè ...

“Il prof mi ha picchiata” - papà prende a pugni docente ipovedente e lo manda in ospedale : Il docente ricoverato con sospetta emorragia cerebrale, in realtà aveva solo sgridato la ragazza facendola uscire dall'aula.Continua a leggere

Lana Del Rey fidanzata? La popstar risponde al Paparazzo e lo manda a quel paese - col sorriso (video) : I rumors su Lana De Rey fidanzata ufficialmente con un misterioso ragazzo hanno preso a circolare dallo scorso anno, ma a quanto pare la cantante non ha alcuna voglia di parlare della sua vita privata. La cantautrice che sta girando il mondo col suo LA to the Moon Tour, presto in arrivo anche in Italia con due date, non ha proprio resistito alla tentazione di mandare a quel paese un paparazzo che le ha chiesto della sua situazione ...

Papa : chi comanda deve essere servitore : 17.33 "Chi comanda deve servire,il vostro capo deve essere il vostro servitore". Lo ha detto il Papa durante la Messa nel carcere di Regina Coeli, spiegando il significato della Lavanda dei piedi."Se i capi avessero capito l'insegnamento di Gesù" e si fossero messi al servizio degli altri, "quante guerre si sarebbero evitate". "Io sono un peccatore come voi, ma oggi rappresento Gesù", ha detto il Papa ai detenuti. Ha lavato i piedi a 12 di ...

Festa del papà : Manda la tua foto : Festa del papà in tutti i paesi cattolici. Il 19 marzo, i padri vengono festeggiati nella ricorrenza di San Giuseppe, papà di Gesù. In altri Paesi la stessa Festa si celebra a giugno. Manda le tue ...

Papa Paolo VI santo - il miracolo di Amanda : "Per la scienza nostra figlia non poteva nascere" : Amanda è una bambina nata senza che la scienza sia riuscita a dare una spiegazione. La sua famiglia ne è convinta: si tratta di un miracolo da attribuire a Paolo VI. E non sono solo...