Il Papa festeggia l' onomastico donando 3mila gelati ai più bisognosi

Papa Francesco festeggia l'onomastico e regala gelati ai senzatetto : Oggi è San Giorgio e il pontefice, al secolo Jorge Bergoglio, ha deciso di donare tremila gelati ai più bisognosi

Papa Francesco festeggia l'onomastico offrendo il gelato a tremila poveri : Compleanno dolcissimo per Papa Francesco. tremila gelati ai poveri: è il 'regalo' speciale di Jorge Mario Bergoglio per il suo onomastico. Oggi, infatti, il calendario liturgico della...

Papa festeggia onomastico donando 3mila gelati ai più bisognosi : Roma, 23 apr. , askanews, Oggi, nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Giorgio, Papa Francesco 'desidera festeggiare il suo onomastico insieme ai più bisognosi e ai senzatetto di Roma: pertanto l'...

Festa del papà 2018 : come festeggiano i vip - scatto dopo scatto : Anche per i vip è tempo di celebrare la "Festa del papà". Tra torte e messaggi, tanti i personaggi dello spettacolo che festeggiano il loro “capofamiglia”. C&rsquo...

La festa del papà in giro per il mondo - quando e dove si festeggia : Viaggiando in giro per il mondo si scopre che la festa del papà ha origini differenti in ogni Paese e cade in diversi periodi dell'anno. In molti Stati, soprattutto di origine anglosassone, viene celebrata la terza domenica di ...

Perché la festa del papà si festeggia il 19 marzo? : Oggi si festeggia la ricorrenza legata a san Giuseppe, il padre “adottivo” di Gesù, ma in molti paesi la festa del papà è a giugno The post Perché la festa del papà si festeggia il 19 marzo? appeared first on Il Post.

Festa del papà 2018 : ecco i principali festeggiamenti nel mondo : Il giorno speciale della Festa del papà è ricco di festeggiamenti, sparsi per le diverse zone del globo. Nel mondo arabo si festeggia il 21 giugno, primo giorno d’estate; in Argentiva la tera domenica di giugno, nonostante vari tentativi di spostare la ricorrenza al 24 agosto per commemorare il giorno in cui il Padre della Nazione, Josè de San Martin, ebbe il primo figlio. In Austria si festeggia la prima domenica di settembre e non è festivo; ...

Il 18 marzo la Festa del Papà si festeggia all’Exe Roma : Si svolgerà domenica 18 marzo una speciale giornata-spettacolo dedicata alla Festa del Papà, location dell’evento l’Exe Roma di viale della Civiltà Romana in zona Eur,... L'articolo Il 18 marzo la Festa del Papà si festeggia all’Exe Roma proviene da Roma Daily News.

Vodafone festeggia i papà e la primavera con il nuovo Happy Friday : Con qualche giorno di anticipo Vodafone festeggia la primavera e la festa del papà, con un regalo che sarà sicuramente apprezzato da chi vuole fare un regalo al proprio genitore. L'articolo Vodafone festeggia i papà e la primavera con il nuovo Happy Friday proviene da TuttoAndroid.

Festa del Papà in Italia e nel mondo : quando e perché si festeggia : Il 19 marzo si celebra in Italia la Festa del Papà, ricorrenza civile diffusa in diverse regioni del mondo ma con una grande varietà di date. Come la si intende oggi, nasce nei primi decenni del XX secolo in forma complementare alla Festa della mamma che sarebbe stata organizzata espressamente, la prima volta, a Spokane negli Stati Uniti su iniziativa di Sonora Dodd, la fedele ispirata da un sermone ascoltato nella sua chiesa ...