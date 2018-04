Il Papa ancora con Alfie | Esaudire desiderio dei genitori

Papà - Alfie lotta ancora - ora è italiano : ANSA, - LONDRA, 23 APR - "Mio figlio appartiene all'Italia, io sono qui e qui resto, continuo a lottare come Alfie continua a lottare". Così oggi il padre del piccolo Alfie Evans, Tom, rivolgendosi di ...

Il Papa Emerito compie 91 anni. Ed è ancora il maggior teologo vivente : Benedetto XVI compie 91 anni, 5 dei quali trascorsi da Papa Emerito, rispettando l'impegno al silenzio e alla preghiera per il nuovo Papa al quale esplicitamente assicurò obbedienza prima dell'elezione. Un atteggiamento che ha confermato più volte pubblicamente e che rappresenta un impegno a favore del suo successore Papa Francesco, vittima, come ha scritto lo stesso Ratzinger, di "uno stolto pregiudizio". Un ...

Il Papa Emerito compie 91 anni. Ed è ancora il maggior teologo vivente : Benedetto XVI compie 91 anni, 5 dei quali trascorsi da Papa Emerito, rispettando l'impegno al silenzio e alla preghiera per il nuovo Papa al quale esplicitamente assicurò obbedienza prima dell'elezione. Un atteggiamento che ha confermato più volte pubblicamente e che rappresenta un impegno a favore del suo successore Papa Francesco, vittima, come ha scritto lo stesso Ratzinger, di "uno stolto pregiudizio". Un ...

Il Papa Emerito compie 91 anni. Ed è ancora il maggior teologo vivente : Benedetto XVI compie 91 anni, 5 dei quali trascorsi da Papa Emerito, rispettando l'impegno al silenzio e alla preghiera per il nuovo Papa al quale esplicitamente assicurò obbedienza prima dell'...

Il Papa Emerito compie 91 anni. Ed è ancora il maggior teologo vivente : Benedetto XVI compie 91 anni, 5 dei quali trascorsi da Papa Emerito, rispettando l'impegno al silenzio e alla preghiera per il nuovo Papa al quale esplicitamente assicurò obbedienza prima dell'elezione. Un atteggiamento che ha confermato più volte pubblicamente e che rappresenta un impegno a favore del suo successore Papa Francesco, vittima, come ha scritto lo stesso Ratzinger, di "uno stolto pregiudizio". Un ...

Papa Francesco ancora in campo per Alfie Evans : Il pontefice argentino sembrava aver così raccolto i tanti appelli provenienti dal mondo pro life e pro family . Gli attivisti cattolici stanno sostengo legalmente e pubblicamente la famiglia del ...

Papa Francesco - Vaticano smentisce ancora Scalfari : “Nessuna intervista - non sono le parole del Santo Padre” : Il Vaticano smentisce Eugenio Scalfari. “Il Santo Padre Francesco – afferma un comunicato della sala stampa della Santa Sede – ha ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano La Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista. Quanto riferito dall’autore nell’articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal Papa. ...

“La prima foto!”. Baby Raviolo è uno splendore. Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez è nato - ma nessuno lo aveva ancora visto. Ora mamma e papà presentano Leone ai fan : Nonostante da parte dei diretti interessati non ci fosse stata nessuna conferma, la notizia era trapelata: Leone Lucia Ferragni è nato. Il figlioletto di Chiara e Fedez è venuto alla luce, ma soltanto adesso spunta la foto del bebè sui social dei genitori. La lieta novella in un batter d’occhio è rimbalzata dagli Stati Uniti all’Italia: Baby Raviolo è nato al Cedars-Sinai di Los Angeles (dove ha partorito anche Beyoncé), mamma e figlio ...

Ragazze in ostaggio a Benevento - il papà : “Siamo ancora sotto shock” : Ragazze in ostaggio a Benevento, il papà: “Siamo ancora sotto shock” A Pomeriggio Cinque la testimonianza di uno dei genitori: ” Vedere mia figlia legata a quel modo è stato terribile” Continua a leggere L'articolo Ragazze in ostaggio a Benevento, il papà: “Siamo ancora sotto shock” sembra essere il primo su NewsGo.