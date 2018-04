Isole Tremiti e Portici (Napoli) come il Nord Pacifico : alti picchi di microplastiche nelle acque del mare : nelle acque superficiali dei mari italiani la presenza di microplastiche è, in alcune aree, così diffusa da essere comparabile a quella dei vortici oceanici del Nord Pacifico: i picchi più alti nelle acque di Portici (Napoli) e in aree marine protette come le Isole Tremiti (Foggia). È quanto emerge dai risultati diffusi oggi dall’Istituto di scienze marine del Cnr di Genova (Ismar), dall’Università politecnica delle Marche e da Greenpeace ...

L’esercito americano ha creato una Corea del Nord virtuale per simulazioni militari altamente realistiche : Un sistema di addestramento “unico e interconnesso” che consentirà ai soldati di esercitarsi per eventuali missioni sul campo in una realtà virtuale iperrealistica. Si chiama Synthetic Training Environment (Ste) e sostituirà l’Integrated Training Enviroment (Ite) attualmente utilizzato dalL’esercito degli Stati Uniti per le simulazioni di missioni sul campo: basterà tracciare su una mappa il contorno dell’area d’interesse, per esempio la ...

Il Nord che cambia - un'inchiesta operaia fresca di stampa : Le persone che ne discutono con Campetti sono abbastanza convinte di non essere riuscite a resistere all' " assalto dei bocconiani" unificando così, in una parola, tutta la scienza maliziosa, tutto l'...

Corea del Nord - Kim Jong-un - "stop ai test missilistici nucleari"/ Trump : "Non vedo l'ora che arrivi il summit" : Corea del Nord, Kim Jong-un: “Stop ai test missilistici nucleari”, ma serve comunque cautela. La svolta storica annunciata nella scorse ore dal dittatore Coreano, che tende la mano agli USA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:37:00 GMT)

Meteo - anticiclone in arrivo : clima estivo al Nord/ Previsioni : caldo a Milano - poi toccherà al Sud : Meteo, anticiclone in arrivo: clima estivo al Nord. Le Previsioni per il weekend: temperature elevate al Nord, con picchi fino a 30°, ancora instabilità al Sud.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:09:00 GMT)

Previsioni Meteo - la bolla di ”super caldo” infiamma anche l’Italia : oltre +30°C al Centro/Nord nel weekend - è già estate : 1/15 ...

Meteo - prove tecniche d’estate con Apollo : al Nord si sfiorano i 30 gradi : Con l'anticiclone Apollo si registrano valori termici in aumento soprattutto al Nord e in Toscana. L'alta pressione non riuscirà invece a conquistare completamente le regioni meridionali.Continua a leggere

“Fate attenzione - è tornata”. Da Nord sud è allarme per la processionaria : ecco perché il peloso millepiedi è pericoloso per l’uomo e gli animali. Come difendere adulti e bambini : Con l’arrivo della primavera e i primi tepori torna a farsi concreto il “pericolo processionaria”, il pericoloso lepidottero appartenente alla famiglia Notodontidae, diffuso in Europa. Il nome di processionaria deriva proprio dall’abitudine di questi bruchi di spostarsi sempre in fila indiana, formando una vera e propria processione. La Thaumetopoea pityocampa o la sua ‘cugina’, la Thaumetopoea ...

A Cherasco si parla del nocciolo - con Coldiretti e Cap Nord Ovest : " Partendo dalla concimazione e toccando i temi dell'irrigazione e della potatura, saranno presentati i risultati che scienza e tecnica hanno sviluppato per accrescere la competitività, puntando ...

Cyber security - c’è lavoro nel Nord e Nord Est : spazio alle nuove figure che proteggono le aziende dagli attacchi informatici : In Italia il Cyber crimine è arrivato a causare danni per 10 miliardi di euro l’anno (Rapporto Clusit 2018) e gli investimenti in sicurezza informatica stanno crescendo a doppia cifra (+12% nel 2017, secondo l’Osservatorio Information security e Privacy del Politecnico di Milano). Di conseguenza, crescono anche le opportunità di lavoro nel settore, perché il mercato richiede nuove figure e nuove professionalità: «Esperti di Cyber security e ...