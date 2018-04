Il Molise allontana le «nozze» tra Di Maio e Salvini

ilsole24ore

(Di lunedì 23 aprile 2018) Il Quirinale ha già fatto capire di non essere disposto a ritardare ulteriormente la nascita del nuovo governo per compiacere le tattiche dei partiti. In vista della nascita del nuovo governo il pallino è sempre più nelle mani del Colle. Per il M5S la sconfitta inpesa a livello nazionale mentre la Lega punta sulle regionali in Friuli...