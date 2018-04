Il mare italiano è una zuppa di plastica in cui nuotiamo e da cui mangiamo

25 Aprile - Coldiretti : un italiano su 3 al mare - molto gettonato il turismo verde : Ha scelto il mare quasi un italiano su tre (33%) che ha colto l’occasione per fare vacanza nei ponti di primavera ma molto gettonato è il turismo verde tra campagne, parchi e oasi naturali (32%) che batte le città d’arte (20%), la montagna e i laghi. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’, per la giornata mondiale della Terra, nel lungo ponte del 25 Aprile durante il quale 7 milioni di italiani hanno deciso di mettersi in viaggio. A ...

Salisburgo-Lazio 4-1 : si spegne la luce. Amarezza per tutto il calcio italiano : Salisburgo-Lazio 4-1- Un tracollo improvviso e inspiegabile. Crollano i biancocelesti. Lazio fuori dall’Europa. 5 minuti da incubo infrangono il sogno semifinale per la formazione di Simone Inzaghi. Un’eliminazione che potrebbe avere un contraccolpo emotivo in vista del derby contro la Roma. CROLLO PSICOLOGICO Una sconfitta di testa e non tecnico-tattica. Eppure la Lazio era riuscita […] L'articolo Salisburgo-Lazio 4-1: si ...

“Lo fanno di nascosto…”. George e Charlotte inediti. I figli di William e Kate sono adorabili e adesso viene fuori un particolare (tutto italiano) che ve li farà amare ancora di più. La mamma ne è entusiasta : sono tra i bambini più fotografati del mondo. I figli di William e Kate hanno conquistato tutti fin da quando sono nati. George in particolare nel corso del tempo è diventato una vera star del web e con le su adorabile faccine ha strappati un sorriso anche ai repubblicani più burberi. Ma la piccola Charlotte non è da meno. La sua somiglianza impressionante con la nonna Elisabetta II colpissce moltissimo e a quanto pare la principessina ...

GIORNATE CINEMA ITALIANO NIZZA 33 - Il palmares : ...NIZZA Premio del Pubblico " Veloce come il Vento " di Matteo Rovere Premio della Giuria Giovani " Veloce come il Vento " di Matteo Rovere Menzione Speciale della Giuria Giovani " La Ragazza del Mondo ...

“Troppa coca”. La confessione choc del cantante italiano sconvolge tutti : “Quando i tuoi genitori te lo chiedono con le lacrime ti devi fermare” : Ha fatto un successo enorme Clementino in questi ultimi anni, ma senza dubbio possiamo affermare che l’incoronazione vera e propria è avvenuta durante in Festival di Sanremo 2017 nella categoria Big con “Ragazzi fuori”. Ora però il rapper, stanco di tenersi tutto dentro, ha deciso di confessare tutti i suoi dolori. “Sono uscito dalla comunità 15 giorni fa”, dice il rapper napoletano a Storie Digitali, il festival milanese ...

Apreamare resta italiano : il cantiere dei super gozzi scorporato dalla vendita di Europa Investimenti agli inglesi : NAPOLI - Le grandi manovre in atto nel mondo dell'alta finanza non modificheranno l'assetto societario di Apreamare, che non passa in mani inglesi, come si era ipotizzato dopo la vendita...