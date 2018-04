Il Made in USA accelera a sorpresa a aprile

Made in Italy - catena Usa Wegmans a caccia di prodotti siciliani : Roma, 20 apr. , askanews, La catena statunitense Wegmans supermarket punta nei prodotti siciliani e ha scelto Gustoso Sicilian Food Excellence, la linea, nata lo scorso dicembre, che raccoglie 14 ...

Trista Mikail - la top model Made in Usa ama la 'buona' tavola : Ma non quella dedicata al buon cibo, bensì quella che si usa per praticare snowboard e wakeboard , i suoi sport preferiti!! Eccola allora in tutto il suo splendore in questa photogallery tratta da ...

Frana - chiusa la 36 Isolati Madesimo e Campodolcino : La riapertura della statale 36 è durata soltanto un'ora. Poi il traffico è stato di nuovo bloccato e i Comuni di Madesimo, Campodolcino e le frazioni di Cimaganda e Lirone nel territorio di San ...

SPY FINANZA/ Il circolo vizioso Made in Usa che ci lascia in crisi : Il debito è ovunque fortemente insostenibile e occorre quindi cambiare modello per non restare prigionieri del circolo vizioso Made in Usa.

Perché i dazi Usa-Cina avvantaggiano il Made in Italy : Coldiretti non ha dubbi: il made in Italy potrebbe avvantaggiarsi delle tensioni tra i due giganti dell'economia mondiale. E' quanto emerge da una analisi della Confederazione Nazionale Coltivatori ...

Lo stile Made in USA di Baskin Champion - nuova fiamma di Justin Bieber : Ventidue anni, 279 mila follower (ma forse mentre scriviamo queste righe saranno già aumentati), una sorella famosa – Abbie, modella affermata sulle passerelle e fidanzata del figlio di Schwarzenegger, Patrick – e un flirt che l’ha piazzata improvvisamente nell’occhio del ciclone: è Baskin Champion, nuova presunta fiamma di Justin Bieber, con cui l’hanno avvistata un paio di volte in occasioni pubbliche e private. LEGGI ANCHEChi è Baskin ...

Dazi - vendetta cinese sul "Made in Usa" : La vendetta della Cina non si è fatta attendere e costa a Washington 3 miliardi di dollari. Per ora. Il conto però potrebbe facilmente salire in caso di escalation di quella che è, a tutti gli effetti,...

La guerra dei dazi : la Cina replica a Trump e tassa 128 prodotti Made in Usa : Tra le merci americane tassate, la carne di maiale e la frutta per un totale di 3 miliardi di dollari. La decisione è una risposta alle «mosse protezionistiche» decise dal presidente Trump su 1.300 prodotti cinesi

Vino - carne di maiale e frutta : la Cina colpisce 128 prodotti Made in USA : La Cina ha introdotto oggi i dazi su 128 prodotti provenienti dagli Stati Uniti, come risposta alle decisioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Tra i prodotti colpiti il Vino, la carne di maiale e la frutta esportati dagli States in Cina: queste “tariffe di rappresaglia” sono l’effetto dei dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti dalla Cina, in vigore da una settimana. L'articolo Vino, ...

Sloane Stephens trionfa a Miami - altro titolo 'Made in USA' per l'americana : Arriva il primo titolo a Miami per Sloane Stephens , n.12 WTA, . La tennista americana, sul cemento della Florida, si toglie la soddisfazione di battere la n.5 del mondo, la lettone Jelena Ostapenko, con il punteggio di 7-6 6-1 in 1 ora e 33 minuti di partita. Un match nel quale il gioco difensivo della statunitense è stato premiato al cospetto di una Ostapenko ...

A Roma apre il Burger Bar Grill - sintesi tra Usa e Made in Italy : Roma, 28 mar. , askanews, Borsa della carne, cucina della carne su Grill ed experience italo-newyorkesi: in centro a Roma, in via dei Filippini, vicino a Piazza della Chiesa Nuova, apre i battenti ...

Commercio estero - tensioni commerciali penalizzano Made in Italy negli USA : Le tensioni commerciali sui dazi si ripercuotono sulle esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti che fanno segnare un calo dello 0,7%. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base dei ...

Dopo l'offensiva Usa sui dazi ora Pechino teme per il «Made in China 2025» : La caterva di dazi Made in Usa rischia di colpire e affondare la strategia di sviluppo economico più cara al Governo di Pechino: Made in China 2025. Lanciata in pompa magna tre anni fa, nei piani ...

Dazi : Coldiretti - stop salva 40 - 5 miliardi di Made in Italy in Usa : ...gli stati Uniti fa tirare un sospiro di sollievo i tanti imprenditori agricoli abruzzesi che avevano temuto la possibile stretta sulle importazioni negli Stati Uniti con ripercussioni sull'economia ...