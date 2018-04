Il lancio di God of War è stato il migliore di sempre per la serie in UK

eurogamer

(Di lunedì 23 aprile 2018) God of War è ormai arrivato su PS4 e PS4 Pro e, sulle nostre pagine, è già comparsa la nostra puntuale guida per affrontare al meglio la nuova avventura di Kratos che, a quanto pare, sembra sia stata molto apprezzata in UK. Il Regno Unito, infatti, è il primo paese a sancire il successo del titolo di Sony Santa Monica. Come riporta Dualshockers, i numeri GFK hanno svelato che God of War è il gioco più venduto della storia del franchise in UK, avendo venduto nella sua settimana d'esordio il 35% di unità in più rispetto al precedente detentore del record, God of War III.Il gioco ha anche spinto Far Cry 5 al secondo posto dopo tre settimane di fila in cima. al terzo posto nella classifica, troviamo un altro vincitore, ovvero Yakuza 6: anche l'ultima avventura di Kazuma Kiryu ha registrato lasettimana didella storia della, battendo Yakuza Kiwami di 300 unità.Read ...