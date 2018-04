Il finale di Scandal in arrivo in Italia | surreale ritratto del potere tra

finale di Scandal 7 - l’addio alla serie in arrivo in Italia : Shonda Rhimes sulla redenzione di Olivia Pope : Il Finale di Scandal 7 segnerà l'addio alla serie di Shonda Rhimes: dopo 7 stagioni e 124 episodi dal 2012 ad oggi, il political drama che racconta le vicende della crisis manager Olivia Pope si chiude con un'operazione verità che mette a repentaglio la vita e la carriera di tutti i personaggi dello show. Il Finale della serie si intitola Over A Cliff, (Giù da una scogliera), citando il motto dei "Gladiatori" di Olivia, e va in onda il 19 ...

SCANDAL - Mistero sul finale di stagione a poche puntate dalla fine : Dopo il grande successo del crossover con How To Get away With Murder, sulla rete americana ABC torna il tredicesimo episodio della stagione conclusiva intitolato "Air Force Two"I protagonisti della puntata sono David e Cyrus, i due sono diretti ad un summit a Lisbona sulla pirateria informatica. Improvvisamente il loro aereo viene violato. I loro amici rimangono impotenti davanti all'accaduto e non sanno come aiutare i due uomini e gli altri ...