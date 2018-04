Il compleanno della regina Elisabetta | che festeggia 65 anni di regno

Le foto del concerto per il compleanno della regina Elisabetta II : Ha compiuto 92 anni ed è andata a un concerto in suo onore alla Royal Albert Hall, con Sting e Kylie Minogue The post Le foto del concerto per il compleanno della regina Elisabetta II appeared first on Il Post.

Ci sono tutti (tranne Kate e Filippo) al concerto per il compleanno della Regina : Camilla, Duchessa di Cornovaglia, la Principessa Eguenie, la Principessa Beatrice, il Principe Carlo, Principe di Galles, Lady Louise Windsor, Sophie, Contessa di Wessex, il Principe William, Duca di Cambridge, la Principessa Anna, Principessa Reale, il Vice Ammiraglio Sir Timothy Laurence, il Principe Harry, la new entry Meghan Markle e il Principe Edoardo. tutti i più importanti reali di Inghilterra (o i futuri reali) hanno accolgono il 21 ...

“Cinque anni!”. Belen e Stefano festeggiano Santiago. Sembra ieri eppure già è passato così tanto tempo. Come lo ritroviamo il piccolo De Martino? Ma soprattutto : come è stato questo compleanno con mamma? I dettagli della “festicciola” : Sembra ieri eppure sono già passati cinque anni dalla nascita di Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il piccolo Santiago compie cinque anni, dunque. E mentre papà Stefano è impegnato ancora in Honduras con l’Isola dei Famosi, mamma Belen ha organizzato la festa per il bambino. Palloncini colorati, zucchero filato e pop corn è quello che appare in questi ultimi minuti tra le storie di Belen Rodriguez. Un ...

Sandra Milo - compleanno in tv : le 85 candeline della musa di Fellini : Sandra Milo, in occasione del suo compleanno di 85 anni, è stata ospite del salotto domenicale di Barbara D’Urso. Accompagnata dai figli, Ciro e Azzurra, ha raccontato com’è la sua vita ora, che è diventata nonna del figlio di Ciro, che ha tre anni. L’attrice, musa di Federico Fellini, Nata a Tunisi 85 anni fa, Sandra ha rivisto il film della propria vita, gli anni della giovinezza, l’esordio al cinema a 22 anni e il ...

Medicina : oggi il compleanno della pediatria - “fondata” a Firenze nel 1802 : “L’8 aprile è il ‘compleanno’ della pediatria mondiale, perché in questa data, nel 1802, la ‘disciplina’ fu fondata a Firenze nello ‘Spedale degli innocenti‘,” dichiara Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta. Il 12 maggio si svolgerà nella Sala Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti di Firenze l’annuale ...

Claudia Galanti e la morte della figlia Indila/ “Con i miei figli continuo a festeggiare il suo compleanno” : Claudia Galanti, una vita da favola e lutti. “Ho scoperto per telefono che mia figlia era morta e ho cominciato a distruggere tutto”, ha raccontato la showgirl paraguaiana(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:52:00 GMT)

Giorgio Panariello - festa per il compleanno della baby fidanzata Claudia Capellini : "24 anni di differenza" : MILANO ? Un amore in festa quello fra Giorgio Panariello e Claudia Capellini. Panariello racconta la sua storia e parla al padre: "Non so chi sei, ma ti ho immaginato in tanti...

“Ma qui…”. Il colpo di fortuna nel giorno del compleanno. Neo 18enne - le regalano un biglietto della lotteria per festeggiare. Lei gratta senza troppa convinzione. E la sua vita - ora invidiata da tutti - cambia per sempre : Il compleanno numero 18, quello che segna in molti paesi del mondo l’ingresso ufficiale nella maggior età, è un evento da festeggiare senza badare troppo a spese, abbandonandosi alla pazza gioia e preparandosi a una nuova fase, fatta di maggiori responsabilità ma anche una buona dose di libertà in più. I regali, poi, sono attesissimi. I giovani sognano una macchina nuova fiammante per mettere alla prova le capacità di guida appena ...

Roberta Ragusa - il ricordo della cugina : "Buon compleanno piccola" : Un dolce ricordo: "Buon compleanno piccola. Ovunque tu sia". Così scrive su Facebook la cugina di Roberta Ragusa, la donna di Gello San Giuliano Terme scomparsa nel nulla nel gennaio 2012. Ieri avrebbe...

Shawn Mendes canterà alla festa di compleanno della Regina Elisabetta : Il prossimo mese la Regina Elisabetta II spegnerà ben 92 candeline. via GIPHY In occasione di questo importantissimo compleanno verrà organizzato un grande party alla Royal Albert Hall di Londra domenica 22 aprile. Alle celebrazioni si unirà anche una delle tue pop star preferite: Shawn Mendes! Oltre a Shawn, canteranno davanti alla Regina Elisabetta e a tutti suoi ospiti anche Shaggy, Tom Jones, Kylie Minogue, Anne-Marie e Craig David. [arc ...

Roberta Ragusa - il ricordo della cugina il giorno del compleanno : “Auguri piccola - ovunque sia” : Roberta Ragusa, il ricordo della cugina il giorno del compleanno: “Auguri piccola, ovunque sia” Oggi Roberta Ragusa, la mamma di Gello San Giuliano Terme uccisa nel 2012, avrebbe compiuto 50 anni. Insieme alla cugina Maria, parte civile nel processo che ha visto Antonio Logli condannato a 20 anni per l’omicidio della moglie, sono stati in […]

Bianca Balti e un uomo misterioso/ Il compleanno della splendida modella 34enne : Bianca Balti e un uomo misterioso: il compleanno della splendida modella 34enne. L’indossatrice lodigiana, ha festeggiato nella giornata di ieri insieme ad una nuova fiamma?(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 13:38:00 GMT)

Per il compleanno di Chester Bennington la moglie lancia la campagna I Am The Change per la sensibilizzazione della salute mentale : Il 20 marzo avrebbe dovuto celebrarsi il compleanno di Chester Bennington, frontman dei Linkin Park scomparso lo scorso 20 luglio. Il cantante dei Linkin Park è stato trovato senza vita nella sua abitazione la scorsa estate: secondo l'autopsia effettuata sul corpo di Chester, la morte sarebbe avvenuta per impiccagione, in seguito a periodi di depressione. A otto mesi dalla scomparsa di Chester Bennington, un'iniziativa importante è stata ...