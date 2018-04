IL CAVALIERE OSCURO | SU ITALIA 1 Info streaming del film di Christopher Nolan oggi | 23

Il CAVALIERE OSCURO : cast - trama e curiosità del film in cui Batman affronta il Joker di Heath Ledger : La trilogia sull’Uomo Pipistrello firmata Christopher Nolan è già scolpita nelle nostre menti e negli annali del cinema, e per ragioni di segno molto diverso trova il suo acuto nel secondo capitolo. Il cavaliere oscuro (2008, titolo originale The Dark Knight), seguito di Batman Begins (2005), ha consegnato al mondo un Batman da capolavoro, ma anche il talento cristallino di Heath Ledger , con il suo indimenticabile Joker a testamento ...

Il CAVALIERE OSCURO - film stasera in tv 23 aprile : trama - curiosità - streaming : Il Cavaliere Oscuro è il film stasera in tv lunedì 23 aprile 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Christopher Nolan ha come protagonisti Christian Bale, Heath Ledger, Gary Oldman, Michael Caine, Aaron Eckhart e Morgan Freeman. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Cavaliere Oscuro, film stasera in tv: scheda TITOLO ...