movieplayer

: 'Xolo', film del regista cerignolano Giuseppe Valentino in concorso al Bif&st a Bari - lanotiziaweb : 'Xolo', film del regista cerignolano Giuseppe Valentino in concorso al Bif&st a Bari - cinemaniaco_fb : Il Bif&est abbraccia Pippo Baudo: “Ho tanta nostalgia di Massimo Troisi” - Cine_mio : Bif&st Bari International Film Festival Day 3: continuano gli aggiornamenti dal festival. Questa sera le premiazion… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Però il mondo dello spettacolo mi ha sempre affascinato e non ho mai dubitato su quale strada dovessi imboccare. Anche per questo mia madre mi diceva: non sei un figlio, sei un pagliaccio. E non ...