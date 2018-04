Il Berlusconi di Sorrentino in sala | più icona che politico

Loro - il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi : l'abbiamo visto in anteprima - un'ora e un quarto di orge : Breve riassunto di Loro 1 , la prima , spintissima, parte dell'atteso film di Paolo Sorrentino sulla vita di Silvio Berlusconi in uscita domani nelle sale cinematografiche: la prima ora e un quarto è ...

Arriva il Berlusconi crepuscolare ma vitale di Sorrentino : E, per questo, "la scelta dei fatti da raccontare non segue un principio di rilevanza dettata dalla cronaca di quei giorni, ma insegue unicamente il fine di provare a scavare, a tentoni, nella ...

"Loro" di Paolo Sorrentino e il peso dell'epica pornografica Berlusconi ana sulle consultazioni : Dopo "La grande bellezza", "La grande bruttezza" : "Loro 1", prima parte del monumentale affresco che Paolo Sorrentino dedica all'epopea di Silvio Berlusconi ( la seconda parte uscirà a ruota il 10 maggio, per un totale di 4 ore) è uno sfolgorante cabaret pornografico che ingoia e omologa tutto : soldi, donne, politica e vita privata. Dico la mia, che non necessariamente è opinione comune di chi l'ha visto in anteprima: ...

«Loro 1» : com’è Silvio Berlusconi visto da Sorrentino : Ciò che è chiaro fin da subito è che il film è diviso in due parti, ma al suo interno ne contiene molte di più. È infatti una moltitudine di «Loro» il nuovo film di Paolo Sorrentino, il cui capitolo primo – l’unico che abbiamo visto in anteprima – sarà in sala il 24 aprile, il secondo il 10 maggio. Per una durata complessiva di quattro ore («eredità», forse, della sua prima esperienza serial-televisiva con The Young Pope, un ...