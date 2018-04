I sei migliori frigoriferi da comprare nel 2018

gqitalia

(Di lunedì 23 aprile 2018) In cucina, sempre più design: questo è il diktat che seguono gli italiani che si ritrovano a ristrutturare la propria casa. Secondo un’indagine di Houzz, la piattaforma online leader mondiale nella ristrutturazione, cerchiamo soluzioni belle e innovative quando si tratta di scegliere una nuova cucina: dal piano cottura, alla lavastoviglie, passando per il frigorifero, abbiamo bisogno di elettrodomestici connessi per ottimizzare i consumi di energia e che possiamo comandare a distanza con smartphone e tablet. Così, mentre cuciniamo, possiamo vedere la ricetta direttamente sul monitor incassato nella cappa connessa ad Internet, se siamo sul divano, controlliamo la cottura dell’arrosto in forno e riceviamo la notifica dal frigo quando dobbiamo riil latte. Ma soprattutto vogliamo che siano belli, ordinati e con uno stile super moderno. Insomma, funzionalità e bellezza ...