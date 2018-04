I ruoli sempre più dark di Martin Freeman

gqitalia

(Di lunedì 23 aprile 2018) Ha l’aria del britannico preciso, ma è molto distante da esserlo neiche sceglie, in cui parte quasiin sordina per rivelarsi se non il più cattivo della storia, quanto meno un uomo dalle molte risorse, spesso con delle lunghe ombre. Basti pensare a Fargo e alla sua versione del dottor Watson. L’ultima prova ora al cinema è Ghost Stories e catapultain un mondo da lui solitamente poco frequentato, se non si esclude una black comedy come L’alba dei morti dementi nel 2004: l’horror. E non andrà meglio con la successiva, Cargo, pronta a sbatterlo in un mondo post-apocalittico che cerca di attraversare incolume assieme a un neonato attorniato da uomini tornati bestie, se non divenuti zombi. Ghost Stories, diretto da Jeremy Dyson e Andy Nyman, ha per protagonista un professore la cui principale attività è quella di smontare tutti ...