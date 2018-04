I Buy di oggi da Fincantieri a Sogefi

NEMICHE PER LA PELLE/ Su Rai 1 il film con Claudia Gerini e Margherita Buy (oggi - 18 aprile 2018) : NEMICHE per la PELLE , il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 18 aprile 2018. Nel cast: Claudia Gerini e Margherita Buy, alla regia Luca Lucini. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 09:37:00 GMT)

I Buy di oggi da Avio a Ubi Banca : ...80 euro, Carraro con obiettivo di 5,10 euro, abbassato però dai precedenti 6,20 euro dopo i risultati del 2017, Gamenet Group con fair value di 11,20 euro in scia ai dati del Ministero dell'Economia ...

I Buy di oggi da Atlantia a Sias : Per Banca Imi è buy su Autogrill , TP 13.5, e per Isagro , TP 1.94, dopo i risultati; per Rcs Mediagroup , TP 1.55, che ha nominato un nuovo condirettore per la Gazzetta dello Sport; per Telecom ...