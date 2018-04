Hunger Games | su Infinity la conclusione della saga con Jennifer Lawrence

tvzap.kataweb

(Di lunedì 23 aprile 2018) Quarto e ultimo capitolocinematografica che ha catalizzato l’attenzione del pubblico più giovane nell’ultimo decennio,: Il cantorivolta – Parte II chiude l’epopea di Katniss Everdeen. In questo atto finale l’eroina, interpretata da, compie la scelta decisiva per dare un futuro a sé stessa e alla nazione di Panem, affrontando il Presidente Snow in uno scontro che sarà risolutivo per le sorti di Capitol City e di tutti i distretti sotto il suo controllo. La ribellione, raccontata nella prima parte de Il cantorivolta, divampa furente nonostante i tentativi del regime di soffocare ogni focolaio. Katniss, sempre più determinata, sempre più consapevole di come ogni lotta possa essere strumentalizzata, forma una squadra, chiamata Star Squad, per rovesciare la dittatura. Al suo fianco ci sono Peeta, che deve ancora riprendersi dalla ...