wired

: Human Exploration Rover Challenge, caccia al veicolo ispirato ai rover spaziali - scoopscoop6 : Human Exploration Rover Challenge, caccia al veicolo ispirato ai rover spaziali - MilanoCitExpo : Human Exploration Rover Challenge, caccia al veicolo ispirato ai rover spaziali #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Una serie di strani mezzi su ruote si aggirava gli scorsi giorni sui terreni dissestati di Huntsville, in Alabama. A bordo, la lunga schiera di fantasiosi concorrenti della 24esima edizione della Nasa, la competizione internazionale che prevede di costruire, ma soprattutto testare, veicoli ispirati aidelle missioni Apollo, così come all’esplorazione marziana e ai progetti per approdare su altri pianeti del Sistema solare. In questo filmato, appena diffuso dall’Agenzia spaziale americana, oltre alle riprese dei concorrenti allo sbaraglio ecco anche alcune belle immagini del nostro satellite naturale girate dal Lunar Reconnaissance Orbiter che lo tiene costantemente sott’occhio. Ti è piaciuto? Guarda anche le immagini di un tornado sulla superficie del Sole. (Nasa)alai...