GUERRA IN YEMEN Così una società di armi mette nei guai Gentiloni e l' Italia

Le voci della 'Porta del lamento' - l'inferno degli yemeniti che scappano dalla GUERRA : Alcuni hanno addirittura preferito far ritorno in Yemen, sotto le bombe, e nel bel mezzo della più grave crisi umanitaria al mondo. 'La vita costa cara a Gibuti', commenta Vanessa Panaligan, ...

La GUERRA nello Yemen serve a punire l'Iran : l'Iran è una potenza aggressiva ed espansionistica che minaccia chiunque in ogni luogo del mondo. La prova sarebbe che sta aiutando i cattivi nello Yemen, gli houthi , a scagliare missili sugli ...

La GUERRA nello Yemen serve a punire l’Iran : Il nocciolo della questione è: l’Iran fornisce agli huthi i missili lanciati contro l’Arabia Saudita? Se è così, gli Stati Uniti hanno una scusa per attaccare l’Iran. Leggi

Se non a scuola - dove? I bambini dopo tre anni di GUERRA in Yemen : Andare a scuola, con il rischio di restare uccisi lungo il tragitto, di morire sotto l'ennesimo attacco aereo sulle scuole oppure no. Oppure restare fuori dalle scuole, con il rischio ancora maggiore di essere reclutati come bambini soldato, di incorrere nel matrimonio precoce o nel lavoro minorile.Queste sono le opzioni possibili per un bambino che oggi, nel 2018, nasce in Yemen. Un paese in cui, secondo gli ultimi dati Unicef, quasi 2.500 ...

Tre anni di GUERRA in Yemen - grazie anche alle armi fornite all’Arabia Saudita : Ieri, domenica 25 marzo, il conflitto dello Yemen è entrato nel suo quarto anno. Da una parte una coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita, dall’altra il gruppo armato huthi e in mezzo la popolazione civile, vittima a più riprese di crimini di guerra. Secondo dati forniti un mese fa dall’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, dal marzo 2015 in Yemen sono stati uccisi almeno 5974 civili e ...

Inferno Yemen - più di cinquemila bambini uccisi o feriti in tre anni di GUERRA : Sono più di 5.000 i bambini che hanno perso la vita o che sono rimasti feriti, in media ben 5 al giorno, in tre anni di guerra in Yemen. E' quanto ricorda oggi Save the Children che, a...