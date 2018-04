Guardia di Finanza - Biella | scoperti 12 furbetti del bollo

Velletri - Guardia di Finanza scopre frode fisale per 15 milioni di euro : 11 denunciati : I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto una frode fiscale nel settore degli elettrodomestici e hi-tech di oltre 15 milioni di euro, organizzata da una banda con base nei Castelli ...

L’Antitrust invia la Guardia di Finanza da Findomestic - Cardif e Agos : “Pratiche scorrette” : L'autorità garante della concorrenza ha contestato alle tre società pratiche commerciali scorrette nella vendita di pacchetti assicurativi.Continua a leggere

Como - Yves Saint Laurent falsi/ La Guardia di Finanza sequestra beni per 25 milioni di euro a due società : Como, Yves Saint Laurent falsi: la Guardia di Finanza sequestra beni per 25 milioni di euro a due società. Maxi truffa ai danni del Made in Italy, da parte di due aziende comasche(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Società edile occulta 135mila euro al fisco. Scoperta dalla Guardia di finanza : I controlli dei finanzieri. Nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale, le Fiamme gialle del gruppo di Cagliari hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di una Società del ...

Taranto - tentata estorsione a un fruttivendolo : fermati un maresciallo della Guardia di finanza e un avvocato : Avevano più volte intimidito un fruttivendolo, anche incendiando il suo esercizio commerciale e il furgone. Per questo quattro persone sono state fermate dalla procura di Taranto. Tra loro ci sono anche un maresciallo della Guardia di finanza e un avvocato, oltre a due pregiudicati del capoluogo jonico. Sono accusati, a vario titolo, di concorso in incendio, danneggiamento, atti persecutori e tentata estorsione. Secondo l’indagine condotta ...

Fatture false a Vittoria - operazione Guardia di Finanza : operazione della Guardia di Finanza a Vittoria. Scoperte fatturazioni false per quasi 500 mila euro. Sequestrati beni per 362 mila euro

Albenga : giovane egiziano arrestato dalla Guardia di Finanza per spaccio : E' stato arrestato ieri sera E.M. un cittadino egiziano di 21 anni trovato in possesso di 50 gr. di Hashish e 13 g di cocaina. Individuato dalla pattuglia della Guardia di Finanza di Albenga in un ...

Un'evasione di oltre 200mila euro scoperta dalla Guardia di finanza : Il controllo delle Fiamme gialle. Nell'ambito della quotidiana attività di servizio a tutela delle entrate dello Stato, i finanzieri della tenenza della Guardia di finanza di Arbatax hanno individuato ...

Foggia : Guardia di Finanza nell'ateneo : Le perquisizioni, nell'ambito delle indagini per truffa sui fondi alla ricerca. Ci sarebbero irregolarità nella rendicontazione di tre progetti finanziati dal Miur. Una ventina gli indagati per truffa ...

Università di Foggia - blitz della Guardia di Finanza : ci sono 21 indagati : L'Università di Foggia "nel mirino" della Guardia di Finanza. blitz delle fiamme gialle nel dipartimento di agraria: l'operazione, coordinata dalla Procura di Foggia, è relativa ad...

Sequestrati dalla Guardia di finanza oltre 7mila prodotti non conformi : I titolari rischiano una sanzione di oltre 25mila euro. Nel corso di attività nel settore della sicurezza prodotti, le Fiamme gialle del gruppo di Cagliari e quelle della tenenza di Sarroch hanno ...

Scialpinisti morti in Val d'Aosta : continuano le indagini della Guardia di finanza : continuano le indagini della guardia di finanza di Entreves, in Val d'Aosta, sulla valanga che nella giornata di sabato ha ucciso il 28enne faentino Roberto Bucci e il 51enne imolese Carlo Dall'Osso. ...

Valanga in Valle d’Aosta : la Guardia di Finanza ha sentito gli scialpinisti che hanno assistito alla tragedia : La Guardia di Finanza di Entreves sta indagando sulla Valanga che sabato mattina, a Pila, ha provocato la morte di Carlo Dall’Osso, 52 anni, di Imola, istruttore sezionale Cai, e di Roberto Bucci, 28 anni, di Faenza. I militari hanno sentito gli scialpinisti che hanno assistito alla tragedia, allo scopo di ricostruire i fatti: è in preparazione la relazione da consegnare alla procura di Aosta, che indaga sull’accaduto. L'articolo ...

Guardia di finanza : cosa fa e quando interviene : Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze , il MEF, , anche se in molti casi prevede il coinvolgimento del Ministero della Difesa. In effetti, ...