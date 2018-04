Gruppo Volkswagen - A breve | il primo bond negli Usa dopo il dieselgate

Volkswagen - Il parcheggio autonomo del Gruppo parte da Amburgo - VIDEO : Il futuro della mobilità firmata Volkswagen parte da Amburgo. La città del nord della Germania è stata infatti scelta per testare alcune delle più recenti innovazioni delle Case raggruppate sotto l'egida di Wolfsburg. Questo poiché la regione è in grado di offrire scenari diversi e infrastrutture moderne dove collaudare le tecnologie prima del lancio su scala globale. Gli shuttle della Moia. Tutto è partito due anni fa con la nascita ...

Volkswagen - Il parcheggio autonomo del Gruppo parte da Amburgo : Il futuro della mobilità firmata Volkswagen parte da Amburgo. La città del nord della Germania è stata infatti scelta per testare alcune delle più recenti innovazioni delle Case raggruppate sotto l'egida di Wolfsburg. Questo poiché la regione è in grado di offrire scenari diversi e infrastrutture moderne dove collaudare le tecnologie prima del lancio su scala globale.Gli shuttle della Moia. Tutto è partito due anni fa con la nascita di Moia, una ...

Gruppo Volkswagen - Al via il riassetto - Herbert Diess è il nuovo ceo : Il Gruppo Volkswagen avvia una proforma riorganizzazione della sua struttura organizzativa e, a conferma delle indiscrezioni dei giorni scorsi giorni, nomina Herbert Diess nuovo amministratore delegato.Müller lascia dopo due anni. Diess, attuale responsabile del marchio Volkswagen, prenderà il posto di Matthias Müller, il dirigente della Porsche diventato amministratore delegato nel settembre del 2015 in sostituzione di Martin Winterkorn e ...

Gruppo Volkswagen - Una nota mette in discussione lad Müller : possibile cambio al vertice : Un vero e proprio fulmine a ciel sereno: con una sibillina nota per la stampa, il Gruppo Volkswagen ha ufficializzato lintenzione di "modificare larticolazione attuale del board". Precisando, in un passaggio, che il riassetto potrebbe interessare direttamente lattuale amministratore delegato Matthias Müller, in carica dal 25 settembre del 2015, sette giorni dopo lo scoppio dello scandalo dieselgate.La comunicazione non è da prendere ...

Gruppo Volkswagen - 16 fabbriche di auto elettriche entro il 2022 : Il Gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha annunciato che entro la fine del 2022 saranno 16 gli impianti in tutto il mondo utilizzati per la produzione di veicoli elettrici. Attualmente Volkswagen Group produce veicoli elettrici in tre località, e tra due anni si prevede che altri nove impianti del Gruppo saranno ...

Gruppo Volkswagen - Raddoppiano gli utili nel 2017 : 11 - 4 miliardi di euro : Ricavi in aumento, profitti raddoppiati e dividendi in miglioramento. questa la sintesi dei risultati finanziari con cui il Gruppo Volkswagen ha chiuso il 2017 e ha fatto ulteriori passi avanti nel superare la vicenda dieselgate, pur dovendone ancora pagare le conseguenze.Ricavi e profitti in crescita. Nello specifico, i ricavi sono saliti a 230,68 miliardi di euro, il 6,2% in più rispetto al 2016 in virtù non solo della crescita delle consegne ...