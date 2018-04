Grande Fratello | Patrizia Bonetti choc | “Offrirei una cena a un fro***”

“Esco in diretta - giuro”. Grande Fratello - tensione alle stelle tra gli inquilini. Le liti in Casa sono quasi all’ordine del giorno - ma l’ultima è grossa. Al punto che c’è chi non ce la fa già più e vuole mollare tutto : Grande Fratello, il reality è appena iniziato, ma gli inquilini della Casa sono tutto fuorché tranquilli. Le prime incomprensioni e i primi litigi hanno già fatto da padroni nel corso della prima settimana e se questa è la premessa chissà che succederà nei prossimi giorni, mamma mia! Non tutti i sedici concorrenti, ovviamente, sono fumantini, ma qualcuno sì e ha già avuto modo di dimostrarlo in Casa. Una di questi è Lucia Bramieri, che ...

Grande Fratello - seconda puntata : Entrano Aida Nazir e Paola Di Benedetto - Anticipazioni : Questa sera in prima serata su Canale 5 , secondo appuntamento con 'Grande Fratello ' condotto da Barbara d'Urso. In studio anche Simona Izzo e Cristiano Malgioglio che potrebbe riservare delle '...

Mariana e Danilo - lite furibonda al Grande Fratello 15/ Video : “Sei uno squallore di uomo - malato mentale!” : Mariana e Danilo, lite furibonda al Grande Fratello 15: Video. “Sei uno squallore di uomo, malato mentale!”, attacca la modella napoletana. Il tecnico romano replica: “Sei falsa”(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 19:18:00 GMT)

Grande Fratello - Barbara D'Urso : «Qui le conversazioni hot tra Simone Coccia e Lucia Bramieri» : Barbara D'Urso annuncia a Pomeriggio 5 che ci saranno molti colpi di scena durante la seconda puntata del Grande Fratello. Tra liti e colpi di fulmine spicca la storia tra Simone Coccia e Lucia...

Aida Nizar / Malgioglio si oppone al suo ingresso - ma lei protesta : "Voglio entrare" (Grande Fratello 2018) : Aida Nizar è fra i concorrenti più attesi del Grande Fratello 2018, anche se non è ancora tra gli effettivi in gara. Non sembra però piacere a Cristiano Malgioglio(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:45:00 GMT)

Grande Fratello : Floriana Secondi querela Simone Coccia! : Per quale motivo Floriana Secondi ha querelato Simone Coccia, attualmente rinchiuso nella casa del Grande Fratello? Vi sveliamo qualcosa che ha davvero dell’inquietante. Ma la senatrice Pazzopane cosa ne penserà dell’accusa grave che pende sulle spalle del suo fidanzato? Floriana Secondi è stata la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello Nip. L’ex gieffina terminato il percorso all’interno della casa più ...

Grande Fratello 15 – Seconda puntata di lunedì 23 aprile 2018 – Paola Di Benedetto va a confrontarsi con il suo ex Matteo. : E’ tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Molto positivo l’esordio: oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori, il 22,60% di share. Tre punti in più rispetto all’esordio dell’ultima edizione andata in onda nell’autunno 2015, oltretutto la serata successiva a quella […] L'articolo Grande Fratello 15 – Seconda ...

Grande Fratello - la diretta viene anticipata e nella casa scoppia il malcontento : In questi ultimi mesi Canale 5 ci ha abituato a cambi di palinsesto repentini e le ultime decisioni hanno disorientato soprattutto gli inquilini della casa del Grande Fratello. A meno di una settimana ...

VALENTINA/ Chi è la fidanzata di Veronica Satti? Il gesto che mette fine alla relazione (Grande Fratello 2018) : VALENTINA, ch è la fidanzata di Veronica Satti? NLe ha parlato molto nella casa ma ha fatto sorgere un vero e proprio caso attorno al suo cognome. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:31:00 GMT)

Grande Fratello : Filippo vs Valerio. Chi sarà eliminato? [DIRETTA] Video : Questa sera a partire dalle 21.10 andra' in onda la seconda puntata del Grande Fratello [Video], condotto da #Barbara D'Urso con il supporto di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Durante la serata conosceremo l'eliminato della puntata tra Filippo e Valerino, i due super boni in nomination. Inoltre, in casa, entrera' Aida Naizar. GF, i mesasggi tra Lucia Bramieri e Simone Coccia. Poi, come ha rilevato la stessa conduttrice a Domenica Live, ...

Filippo Contri e Lucia Orlando si sono baciati/ Video - è nata una nuova coppia al Grande Fratello 2018? : Filippo e Lucia, protagonisti del primo bacio passionale nella casa del Grande Fratello 2018: dopo lo slancio, l'applauso degli altri gieffini del reality, che hanno accolto con sorpresa...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:05:00 GMT)

Grande Fratello 15 : Lucia Bramieri vuole abbandonare la Casa : Lucia Bramieri pronta a lasciare la Casa del Grande Fratello? Lo sfogo dopo la lite con Danilo Il Grande Fratello è iniziato da meno di una settimana ma già le prime incomprensioni hanno acceso gli animi dei concorrenti. L’ultima lite mostrata oggi durante il day time ha visto scontrarsi, nello specifico, Danilo Aquino e Lucia […] L'articolo Grande Fratello 15: Lucia Bramieri vuole abbandonare la Casa proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 2018 : stasera - lunedì 23 aprile - la seconda puntata : Paola Di Benedetto varcherà la porta rossa per parlare con l'ex, chi lascierà la casa tra Filippo e Valerio?

Grande Fratello 2018 Hot : gli inquilini della casa si mettono a nudo! : Una carrellata di docce bollenti e sfilate da censura per i protagonisti della quindicesima edizione del Grande Fratello.