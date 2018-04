Grande Fratello | la sconcertante frase sfuggita a Patrizia Bonetti | ' Io a una donna o a

Grande Fratello 15 - Patrizia Bonetti e le presunte violenze subite da Stefano Ricucci : Patrizia Bonetti è una delle concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset.Il nome di Patrizia Bonetti, a prima vista, potrebbe non dirvi molto ma, nel curriculum sentimentale della modella di origini cubane, possiamo trovare nomi decisamente noti: da Gianluca Vacchi, il re dei social network, fino a Stefano Ricucci, ex marito di Anna Falchi, passando per Claudio ...

Grande Fratello 15 - il cellulare di Veronica Satti e la bestemmia di Simone Coccia - Barbara D'Urso : "Pronti a controllare" : Striscia La Notizia, nella puntata di stasera, lunedì 23 aprile 2018, ha documentato alcune 'stranezze' all'interno della casa del Grande Fratello che ha aperto i battenti da appena una settimana (QUI, il video).prosegui la letturaGrande Fratello 15, il cellulare di Veronica Satti e la bestemmia di Simone Coccia, Barbara D'Urso: "Pronti a controllare" pubblicato su TVBlog.it 23 aprile 2018 21:59.

CRISTIANO MALGIOGLIO/ Aida Nizar lo provoca : “Somigli a Dudù il cane di un mio amico” (Grande Fratello 2018) : CRISTIANO MALGIOGLIO è opinionista del Grande Fratello 15 di Barbara d'Urso e questa sera, pur di evitare l'ingresso di Aida Nizar nella casa, è pronto a incatenarsi. Ecco il filmato con...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:38:00 GMT)

Grande Fratello 15 - puntata 23 aprile 2018 in diretta : [live_placement] Grande Fratello 15 è il reality show in onda su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nel ruolo di opinionisti. La prima puntata è andata in onda martedì scorso, la seconda è in programma oggi, lunedì 23 aprile (ecco a cosa è dovuto lo spostamento in palinsesto). Appuntamento alle 21.30 circa, con liveblogging di TvBlog.Grande Fratello 15| puntata 23 aprile 2018 | ...

Grande Fratello - nella casa il brutto pettegolezzo su Mariana Falace. Le foto fuori e dentro : giudicate voi : Il pettegolezzo, messo in giro da Baye Dame , riguarda l'aspetto fisico della laureata in Economia e scartata da Miss Italia : sarebbe rifatta . Il dubbio sul ritocchino estetico, scorrendo le sue ...

VALERIO LOGRIECO/ Sarà eliminato? C'è un particolare che può salvarlo... (Grande Fratello 2018) : VALERIO LOGRIECO, Sarà eliminato stasera? Tra i Superboni è quello è più a rischio anche perché Filippo Contri ha il vantaggio della storia con Lucia Orlando. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:30:00 GMT)

Simone Coccia ha bestemmiato? / Striscia La Notizia lo incastra con un video (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia ha avuto un breve momento di sconforto nei primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello 2018; tuttavia, oggi le cose sembrano essere cambiate...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:30:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Diretta : Aida Nizar entra nella casa. Chi sara eliminato? (Seconda Puntata) : Grande Fratello 2018, anticipazioni e Diretta della seconda puntata con Barbara d'Urso: chi verrà eliminato tra Filippo e Valerio? Aida Nizar entra nella Casa, nuovi scontri...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:26:00 GMT)

Grande Fratello - litigi - baci e nuovi ingressi - Diretta seconda puntata : È passata già una settimana dall'inizio del Grande Fratello e gli inquilini della Casa più spiata d'Italia stanno iniziando a conoscersi, confrontarsi e raccontarsi, permettendo anche al pubblico di ...

Grande Fratello 2018 - seconda puntata del 23 aprile in diretta : GF 15 - Barbara D'Urso e gli opinionisti E’ già passata (più o meno) una settimana dall’inizio del Grande Fratello 2018, e per Barbara D’Urso è già tempo di tornare con la seconda puntata. A causa degli impegni di Champions League della Roma (la cui gara di andata contro il Liverpool sarà trasmessa in diretta proprio domani sera su Canale 5), il reality anticipa di un giorno e qui su DavideMaggio.it scatta come sempre il ...

FILIPPO CONTRI/ In nomination : a parte il bacio con Lucia Orlando poco contenuto... (Grande Fratello 2018) : Invitato a passare la notte nella casa del Grande Fratello 2018, FILIPPO CONTRI ha scatenato gelosie. Supererà la nomination? Il flirt con Lucia Orlando potrebbe salvarllo.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:20:00 GMT)

AIDA NIZAR / Video - Barbara D'Urso mostra gli ultimi momenti prima del suo ingresso (Grande Fratello 2018) : AIDA NIZAR è fra i concorrenti più attesi del Grande Fratello 2018, anche se non è ancora tra gli effettivi in gara. Non sembra però piacere a Cristiano Malgioglio(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:20:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Patrizia Bonetti omofoba? "Offrirei la cena ad un froc*o" : I telespettatori, che seguono attentamente il Grande Fratello, nelle scorse ore, hanno segnalato, sui social, un commento, a tinte omofobe di Patrizia Bonetti, che, durante una conversazione con il resto del gruppo, si sarebbe lasciata andare ad un'espressione assai infelice: "A un uomo non comprerei mai nulla, né gli offrire una cena. Lo farei, invece, con una donna o con un frocio".prosegui la letturaGrande Fratello 15, Patrizia Bonetti ...

MESSAGGI HOT DI SIMONE COCCIA A LUCIA BRAMIERI : COSA LE HA SCRITTO?/ La D'Urso legge tutto al Grande Fratello : Barbara D'Urso è in possesso dei MESSAGGIni hot che SIMONE COCCIA avrebbe inviato a LUCIA BRAMIERI: tutta la verità questa sera nella diretta del Grande Fratello 2018.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:43:00 GMT)