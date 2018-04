Grande Fratello | il web insorge contro Filippo Contri | la frase incriminata

Grande Fratello 2018 - seconda puntata del 23 aprile in diretta. Fuori Valerio (con polemica). Aida Nizar al Lido Carmelita : GF15 - Aida Nizar E’ già passata (più o meno) una settimana dall’inizio del Grande Fratello 2018, e per Barbara D’Urso è già tempo di tornare con la seconda puntata. A causa degli impegni di Champions League della Roma (la cui gara di andata contro il Liverpool sarà trasmessa in diretta proprio domani sera su Canale 5), il reality anticipa di un giorno e qui su DavideMaggio.it scatta come sempre il live blogging, per ...

VERONICA SATTI / Lacrime per le parole del padre Bobby Solo : Malgioglio furioso (Grande Fratello 2018) : VERONICA SATTI, viene già considerato il jolly della casa più famosa della televisione. Nella classifica delle preferenze però al momento fa fatica. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 23:33:00 GMT)

Grande Fratello - Valerio viene eliminato : Veronica scoppia in lacrime : Nella sfida al telefoto tra Valerio Lo Grieco e Filippo Contri, ad avere la meglio è stato il consulente finanziario ‘graziato’ dal pubblico che ha voluto che restasse. Valerio ha dovuto lasciare...

Grande Fratello - Diretta : valerio eliminato.Matteo rivincita su Paola Di Benedetto. Danilo e le accuse di omofobia : È passata già una settimana dall'inizio del Grande Fratello e gli inquilini della Casa più spiata d'Italia stanno iniziando a conoscersi, confrontarsi e raccontarsi, permettendo anche al pubblico di ...

Valerio Logrieco/ Eliminato seconda puntata : "Qui bisogna essere come vuole il pubblico"(Grande Fratello 2018) : Valerio Logrieco, sarà Eliminato stasera? Tra i Superboni è quello è più a rischio anche perché Filippo Contri ha il vantaggio della storia con Lucia Orlando. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 23:17:00 GMT)

Grande Fratello 15 - puntata in diretta : Valerio eliminato : [live_placement] Grande Fratello 15 è il reality show in onda su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nel ruolo di opinionisti. La prima puntata è andata in onda martedì scorso, la seconda è in programma oggi, lunedì 23 aprile (ecco a cosa è dovuto lo spostamento in palinsesto). Appuntamento alle 21.30 circa, con liveblogging di TvBlog.Grande Fratello 15| puntata 23 aprile 2018 | ...

Filippo Contri/ È salvo - ma ha tutta la casa contro : ecco perchè... (Grande Fratello 2018) : Invitato a passare la notte nella casa del Grande Fratello 2018, Filippo Contri ha scatenato gelosie. Supererà la nomination? Il flirt con Lucia Orlando potrebbe salvarllo.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 23:10:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Danilo omofobo? "Sono contro le persone che eccedono - non contro i gay" (VIDEO) : Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello 15 (LIVE SU BLOGO), Danilo è venuto a conoscenza delle accuse di omofobia e di razzismo che gli sono state rivolte in questi giorni durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà a seguito di alcuni post pubblicati sui social nel 2016. Il tecnico romano ha da subito minimizzato la questione, per poi giustificarsi asserendo che "ho parenti omosessuali". Quindi ha provato ad ...

Grande Fratello - Matteo asfalta la ex Paola Di Benedetto : 'Non hai avuto un briciolo di rispetto' : Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Matteo Gentili e attuale compagna di Francesco Monte , entra nella casa del Grande Fratello per parlare della fine della lo storia. Paola si accomoda in salotto ...

DANILO AQUINO/ Risponde alle accuse di omofobia : "Non è così - io ho anche parenti gay!" (Grande Fratello 2018) : DANILO AQUINO, concorrenti del Grande Fratello 2018, è stato il protagonista degli scontripiù accesi della settimana. I guai, però, per lui non sono finiti, tutto a causa di... (Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 22:45:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Diretta : Danilo D'Aquino è omofobo? Chi sarà eliminato? (Seconda Puntata) : Live Grande Fratello 2018, anticipazioni e Diretta della seconda puntata con Barbara d'Urso: chi verrà eliminato tra Filippo e Valerio? Aida Nizar entra nella Casa, nuovi scontri...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 22:40:00 GMT)