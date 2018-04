Grande Fratello 2018 Diretta | Aida Nizar entra nella casa Chi sara eliminato? Seconda

Grande Fratello - nella casa il brutto pettegolezzo su Mariana Falace. Le foto fuori e dentro : giudicate voi : Il pettegolezzo, messo in giro da Baye Dame , riguarda l'aspetto fisico della laureata in Economia e scartata da Miss Italia : sarebbe rifatta . Il dubbio sul ritocchino estetico, scorrendo le sue ...

Grande Fratello - litigi - baci e nuovi ingressi - Diretta seconda puntata : È passata già una settimana dall'inizio del Grande Fratello e gli inquilini della Casa più spiata d'Italia stanno iniziando a conoscersi, confrontarsi e raccontarsi, permettendo anche al pubblico di ...

Grande Fratello 2018 - seconda puntata del 23 aprile in diretta : GF 15 - Barbara D'Urso e gli opinionisti E’ già passata (più o meno) una settimana dall’inizio del Grande Fratello 2018, e per Barbara D’Urso è già tempo di tornare con la seconda puntata. A causa degli impegni di Champions League della Roma (la cui gara di andata contro il Liverpool sarà trasmessa in diretta proprio domani sera su Canale 5), il reality anticipa di un giorno e qui su DavideMaggio.it scatta come sempre il ...

Grande Fratello 15 - Patrizia Bonetti omofoba? "Offrirei la cena ad un froc*o" : I telespettatori, che seguono attentamente il Grande Fratello, nelle scorse ore, hanno segnalato, sui social, un commento, a tinte omofobe di Patrizia Bonetti, che, durante una conversazione con il resto del gruppo, si sarebbe lasciata andare ad un'espressione assai infelice: "A un uomo non comprerei mai nulla, né gli offrire una cena. Lo farei, invece, con una donna o con un frocio".prosegui la letturaGrande Fratello 15, Patrizia Bonetti ...

Grande Fratello - Baye Dama rivela : 'Vladimir Luxuria si faceva buttare la vernice addosso' : Nella casa del Grande Fratello il tempo per parlare non manca di certo e Baye Dame , il concorrente italo-senegalese, svela alcuni particolare su un Vip fuori dal reality. Matteo Gentili , ex di Paola ...

Grande Fratello - l'ex concorrente sbotta : 'Non ho neanche i soldi per mangiare - datemi un lavoro' : I reality non sono sempre il trampolino di lancio per il successo dei concorrenti, anzi. Quello che è successo a Rebecca De Pasquale ne è l'ennesima prova. L' ex concorrente trans del Grande Fratello ...

“Esco in diretta - giuro”. Grande Fratello - tensione alle stelle tra gli inquilini. Le liti in Casa sono quasi all’ordine del giorno - ma l’ultima è grossa. Al punto che c’è chi non ce la fa già più e vuole mollare tutto : Grande Fratello, il reality è appena iniziato, ma gli inquilini della Casa sono tutto fuorché tranquilli. Le prime incomprensioni e i primi litigi hanno già fatto da padroni nel corso della prima settimana e se questa è la premessa chissà che succederà nei prossimi giorni, mamma mia! Non tutti i sedici concorrenti, ovviamente, sono fumantini, ma qualcuno sì e ha già avuto modo di dimostrarlo in Casa. Una di questi è Lucia Bramieri, che ...

Grande Fratello - Patrizia Bonetti choc : “Offrirei una cena a un fro***” : Patrizia Bonetti del GF 15 e l’infelice frase sugli omosessuali Tra poco in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del GF 15. Dopo i post omofobi e razzisti pubblicati da Danilo Aquino sui social, ecco che Patrizia Bonetti rischia di finire nel mirino di Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio a causa di un termine poco piacevole utilizzato durante una chiacchierata avvenuta tra le mura della Casa più famosa di Cinecittà. ...