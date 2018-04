“Ha violato il regolamento”. Grande Fratello - concorrente nei guai. Tutti hanno sentito quella frase pronunciata con estrema naturalezza e sul web il finimondo è iniziato immediatamente : “Ora deve lasciare la casa” : Non è passata neanche una settimana dall’inizio del Grande fratello ma già ne sono successe di Tutti i colori: un concorrente (Tarzan) ha espresso il desiderio di uscire dalla Casa; due concorrenti si sono baciati (appassionatamente); sono state pronunciate frasi omofobe; qualche concorrente ha già litigato. Tra questi Patrizia Bonetti e l’italo-senegalese Baye Dame che ha “sgridato” la Bonetti per aver giocato con il pane. ”Scusate, ...

“Ma è una pistola!”. Baye - è caos al Grande Fratello. Il ragazzo - tra i più amati dal pubblico - stavolta ha davvero esagerato. Nemmeno la rete lo perdona : è successo tutto in diretta - produzione del programma nella bufera : Al Grande Fratello non è di certo passato inosservato l’ultimo gesto di Baye Dame. Lui è sicuramente il concorrente che, nel bene e nel male, ha attirato l’attenzione del popolo del web: non tanto per la sua storia quanto per il suo carisma e le ‘mosse’ da star che l’hanno reso una vera celeb tra i fan del GF 15. Tuttavia il concorrente originario del Senegal non ha mancato di sconvolgere i suoi coinquilini prima durante la lite con ...

Grande Fratello 2018 : Barbara D’Urso rivela cosa succede nella puntata di stasera : Barbara D’Urso svela tutte le news sulla nuova puntata di Grande Fratello 2018, in onda stasera su Canale5 Barbara D’Urso svela cosa succede stasera nella nuova puntata di Grande Fratello 2018. La D’Urso rivela tutte le ultime news del caso in una intervista pubblicata oggi, lunedì 23 aprile, sulle pagine de Il Giornale. Intervistata, la […] L'articolo Grande Fratello 2018: Barbara D’Urso rivela cosa succede nella ...

Grande Fratello - Baye Dame punta una pistola alla tempia. Scoppia la polemica : cosa è successo : Baye Dame , al Grande Fratello non è passato inosservato il suo balletto con la pistola , che ha puntato sia verso se stesso, alla testa, sia verso gli altri concorrenti del reality. Baye Dame è ...

Diretta Grande Fratello 2018 seconda puntata : squalifica per un concorrente? Video : L'appuntamento con il #Grande Fratello 2018 di Barbara D'Urso ritorna in onda oggi, lunedì 23 aprile: alle 21.30 andra' in onda la seconda puntata di questa nuova edizione [Video] che ha tutte le carte in regola per dare grandi soddisfazioni dal punto di vista delle dinamiche e anche degli ascolti televisivi. Eccezionalmente per queste due settimane acausa partite di Champions League il GF 15 lascia la serata del martedì per andare in onda di ...

Diretta Grande Fratello 2018 seconda puntata : squalifica per un concorrente? Video : L'appuntamento con il #Grande Fratello 2018 di Barbara D'Urso ritorna in onda oggi, lunedì 23 aprile: alle 21.30 andra' in onda la seconda puntata di questa nuova edizione [Video] che ha tutte le carte in regola per dare grandi soddisfazioni dal punto di vista delle dinamiche e anche degli ascolti televisivi. Eccezionalmente per queste due settimane acausa partite di Champions League il GF 15 lascia la serata del martedì per andare in onda di ...

“Ecco cosa mi ha fatto”. Grande Fratello - Simone Colaiuta nei guai. L’attacco durissimo della ex gieffina Floriana Secondi. Bufera in arrivo per il fidanzato di Stefania Pezzopane : Un’accusa neppure tanto velata e che rischia di avere l’effetto di una bomba. È quella rivolta a Domenica Live da Floriana Secondi, l’ex gieffina vincitrice dell’edizione di qualche anno fa. Floriana, davanti ai microfoni di Barbara D’Urso – ormai plenipotenziaria signora di Mediaset – ha attaccato uno degli inquilini. Uno dei più discusse e attesi, specie dopo la sua dichiarazione di aver sfondato quota 2000 donne. Parliamo di Simone ...

Grande Fratello - la scenata di Mariana a Danilo : “Sei una persona cattiva!” : Grande Fratello 15, Mariana perde le staffe e si scaglia contro Danilo: la lite accesa tra i due concorrenti All’interno della Casa del Grande Fratello pare si siano formate già le prime simpatie e antipatie. Danilo, in questi giorni, aveva più volte detto apertamente di essere convinto che una concorrente avesse perso la testa per […] L'articolo Grande Fratello, la scenata di Mariana a Danilo: “Sei una persona cattiva!” ...

Grande Fratello 2018 - anticipazioni stasera 23 aprile : eliminato - nomination e ospiti in Casa : Siete ansiosi di scoprire cosa ci aspetta nella puntata di stasera del Grande Fratello 2018? Le anticipazioni per lunedì 23 aprile sono state fornite direttamente da Barbara d'Urso, durante la puntata di ieri di Domenica Live. E mentre noi siamo quasi pronti a tutti gli argomenti che verranno trattati stasera al Grande Fratello 15, in Casa i concorrenti ignorano ancora totalmente che la puntata è stata anticipata a stasera, lunedì 23 aprile, e ...

Chi è Mariana Falace? Biografia - età e vita privata della concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Mariana Falace? La concorrente del Grande Fratello 2018 sta venendo fuori piano piano all'interno del cast della 15esima edizione, mentre nei primi giorni era piuttosto silenziosa e rimaneva in disparte; ognuno ha i suoi tempi e pure se alcuni continuano a pensare che sia quasi anonima in Casa, altri la stanno rivalutando. Solo il tempo ci dirà se sarà fra i concorrenti della storia del reality show a finire nel dimenticatoio o se, invece, ...

Chi è Baye Dame Dia? Biografia - età e vita privata del concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Baye Dame Dia? Il concorrente del Grande Fratello 2018 al momento è tra i preferiti del pubblico, forse è presto per pensare che possa addirittura vincere, perché starà a lui non commettere passi falsi nelle prossime settimane, ma rimane il fatto che la sua simpatia abbia conquistato tutti sin dalla prima puntata. Al grido di "Barbara? Barbara... Col cuore!", il ragazzo è entrato nella Casa e ha iniziato a regalare perle già nel primo ...

Chi è Patrizia Bonetti? Biografia - età e vita privata della concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Patrizia Bonetti? Una concorrente del Grande Fratello 2018 e di sicuro verrà ricordata, da qualcuno, per questo, ma il suo nome è già spuntato negli anni passati: il gossip sulla modella non è mancato, quindi non è del tutto sconosciuta, anche se erano in pochi a conoscerla quando ha aperto la porta rossa di Cinecittà. Non si è presentata nel migliore dei modi, sia agli occhi del pubblico sia a quelli dei primi concorrenti ad attenderla in ...

Alberto Mezzetti lascia il Grande Fratello 2018? Parole shock del concorrente : News dalla Casa: Alberto Mezzetti lascerà il Grande Fratello 2018? Il Tarzan di Viterbo è stato messo in discussione da tutti gli altri concorrenti, molti si sono sforzati di capirlo e altri ci hanno già rinunciato. Ieri sera Alberto si è anche scontrato con Lucia Bramieri, per una sua affermazione fatta durante il giorno e che ha disturbato l'altra: Tarzan aveva affermato che in casa ci sono tre persone buone, per deduzione gli altri non ...

Diretta Grande Fratello 2018 seconda puntata : squalifica per un concorrente? : L'appuntamento con il Grande Fratello 2018 di Barbara D'Urso ritorna in onda oggi, lunedì 23 aprile: alle 21.30 andrà in onda la seconda puntata di questa nuova edizione che ha tutte le carte in regola per dare grandi soddisfazioni dal punto di vista delle dinamiche e anche degli ascolti televisivi. Eccezionalmente per queste due settimane (acausa partite di Champions League) il GF 15 lascia la serata del martedì per andare in onda di lunedì ...