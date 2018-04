Grande Fratello 15 | puntata 23 aprile 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 21 30

Angelo Sanzio - il Ken italiano/ Confessione shock : "avances dai padri dei miei amici" (Grande Fratello 2018) : Angelo Sanzio, meglio noto come il ken umano, nella casa del Grande Fratello 2018 è già una star; sui social, però, la sua presenza nel reality di Mediaset non è vista di buon occhio...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 08:33:00 GMT)

Diretta Grande Fratello 2018 in chiaro 24 ore : dove vederla in tv e streaming Video : dove si può re il #Grande Fratello 2018 in Diretta tv 24 ore su 24 in chiaro e in streaming [Video]online? E' questa la domanda che si stanno ponendo nelle ultime ore i tantissimi spettatori del reality show condotto da Barbara D'Urso, i quali in questi giorni hanno avuto modo di re le prime avventure dei concorrenti rinchiusi all'interno della casa di Cinecitta'. I colpi di scena in queste prime giornate non sono mancati e tanti altri ne ...

Grande Fratello 15 – Seconda puntata di lunedì 23 aprile 2018 – Paola Di Benedetto va a confrontarsi con il suo ex Matteo. : E’ tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Molto positivo l’esordio: oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori, il 22,60% di share. Tre punti in più rispetto all’esordio dell’ultima edizione andata in onda nell’autunno 2015, oltretutto la serata successiva a quella […] L'articolo Grande Fratello 15 – Seconda ...

Grande Fratello 2018 : ecco il menù della seconda puntata. Nella casa Paola Di Benedetto : GF15 - Filippo e Lucia bacio Domani, lunedì 23 aprile, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. In studio anche Simona Izzo e Cristiano Malgioglio che potrebbe riservare delle “sorprese”; Aida Nizar – il ‘ciclone spagnolo’ conosciuto alla fine della prima puntata – entrerà Nella casa come concorrente. L’opinionista Malgioglio manterrà la promessa fatta: “Se Aida dovesse entrare ...

“Correte si è ferito!”. Paura al Grande Fratello. Lo hanno trovato per terra dolorante : “Gli fa male la vena”. Immediato il soccorso : le condizioni del concorrente : Il Grande Fratello è appena iniziato, ma dentro la casa c’è già chi sta facendo di tutto per farsi notare. Ha decisamente attirato l’attenzione Alberto Mezzetti, il Tarza de’ noantri, il modello selvaggio di Viterbo che ha già minacciato di volersene andare. Beh per chi si preoccupava di non vederlo più è arrivata la buona notizia: resta. E sempre per gli stessi, quelli che fanno il tifo per il modello è però arrivata ...

Grande Fratello - la sparata di 'Tarzan' : Io le donne le faccio venire anche solo col petting' : Al Grande Fratello una chiacchierata si trasforma in una rivelazione hot di Alberto Merzetti , il Tarzan della Casa di Cinecittà: 'Io le donne le faccio venire anche solo con il petting'. Il sole ...

Grande Fratello - il fidanzato della senatrice e la Bramieri incastrati da una chat. Spuntano i messaggi erotici : A 'Domenica Live' Floriana Secondi, ex vincitrice del Grande Fratello, rivela il lato oscuro di Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della senatrice Pd Stefania Pezzopane e concorrente della nuova ...