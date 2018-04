Governo | Salvini | alla fine possiamo anche provare a fare da soli

Di Maio : Salvini non vuole assumersi responsabilità Governo insieme : Roma, 23 apr. , askanews, 'In questi giorni ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di governo' ma 'dal suo ...

Salvini : “Non voglio vedere Renzi - Serracchiani o la Boschi al Governo” : Matteo Salvini grazie al suo amico Luigi Di Maio si trova fuori dai giochi politici. Il leader della Lega ora

Salvini : "Governo in 7 giorni. Italiani hanno idee chiare" : Matteo Salvini è carico all’indomani delle elezioni regionali in Molise. Il M5S si è confermato primo partito anche qui (pur perdendo consensi), ma a vincere è stata la coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, UDC, Popolari e Orgoglio Molise). Un risultato che si ripercuoterà inevitabilmente anche sulla formazione del nuovo governo: a sentire i leader della coalizione che ha conquistato il 37% alle ultime elezioni ...

A Fico l’incarico per il Governo M5S-Pd Salvini : è ora di scendere dal piedistallo : Toccherà, come previsto, al presidente della Camera il nuovo incarico esplorativo. I pentastellati diffondono sul blog 10 punti-priorità per governare. Il leader della Lega a Di Maio: «Sediamoci a un tavolo»

MATTARELLA CONVOCA FICO AL QUIRINALE/ Governo M5s-Pd? Salvini avverte : "La gente strappa scheda elettorale..." : MATTARELLA CONVOCA Roberto FICO alle 17 per incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:03:00 GMT)