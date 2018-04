Governo | Verso incarico esplorativo a Fico

Governo - attesa per le decisioni di Mattarella : verso un mandato a Fico : attesa in giornata la decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un incarico esplorativo largo a Fico per la formazione del Governo. Mattarella si è preso due giorni di ...

Governo - a otto settimane dal voto si va verso il mandato a Fico : Entro il pomeriggio il presidente Mattarella dovrebbe dare il mandato a Fico. In ballo un eventuale asse M5s Pd

Nuovo Governo - si va verso incarico esplorativo 'largo' a Roberto Fico - : Mattarella, salvo sorprese, potrebbe già lunedì convocare il presidente della Camera: a differenza di quanto successo con Casellati, potrebbe affidargli un incarico senza postille, in modo che possa ...

Finlandia - verso la fine l'esperimento del reddito di cittadinanza : il Governo è pronto a prendere altre strade : La notizia aveva fatto il giro del mondo e attirato l'attenzione di diversi Paesi. A un anno dall'inizio, , e a un anno dalla sua fine, , però, sembra che l'esperimento sia destinato a rimanere, appunto, un esperimento. Parliamo del ...

Governo : verso incarico 'largo' a Fico ma regionali pesano : In questo fine settimana che annuncia l'estate la politica sonnecchia e anche i loquaci Salvini e Di Maio sembrano tiepidamente rilassarsi, quasi sapessero che il tempo del Colle non è proprio agli ...

Mattarella al bivio : verso il Governo tecnico? Video : Il gioco dell'oca. Oppure il lungo prologo prima di una coltellata. La Casellati è andata da #Mattarella per arrendersi all'evidenza: impossibile cercare di mettere assieme Centro-Destra e Cinque Stelle. E allora? L'esplorazione è finita, andate in pace. Mattarella s'è preso due giorni per riflettere. Le opzioni: altra esplorazione, stavolta di Fico, pre-incarico vero e proprio, Di Maio o Salvini, e forte tentazione di governo tecnico, in pole ...

Salvini contro Berlusconi : verso Governo Lega-M5S/ Possibile strappo nel centrodestra dopo le Regionali : governo, Berlusconi contro Salvini: "imPossibile accordo con M5s, meglio il Pd. Mi accusano di mafia, li querelo". Lega, "parliamo con Di Maio": pronto ribaltone? Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 22:34:00 GMT)

Governo - Salvini : “Di Maio si crede al centro dell’universo - il sole. E’ arrivato secondo - non può dettar legge” : Il leader della Lega Matteo Salvini incontra i giornalisti a Catania, nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato alla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati il mandato esplorativo sui partiti per la formazione di un Governo. “Di Maio è arrivato secondo, non può dettar legge. Dica agli italiani se è disposto a fare come ho fatto io: un passo di lato per agevolare la formazione di un Governo. ...

"Di Maio e Fico vogliono sperdere Meglio un Governo senza il M5S" 'Ma l'Italia corre verso le elezioni' : Intervista di Affaritaliani.it a Gianfranco Rotondi, segretario di Rivoluzione Cristiana e parlamentare di Forza Italia. "Mi ero convinto che i 5 Stelle avessero un accordo con Salvini che ha dato loro la presidenza della Camera e invece non è così, altrimenti non si arriverebbe a questi estremi" Segui su affaritaliani.it

Cuba verso un nuovo capitolo senza un Castro al Governo : il giorno del passaggio di consegne a Cuba, che per la prima volta nella sua storia non sarà guidata da un leader che di cognome fa Castro, né tantomeno da un uomo che ha partecipato alla 'revolucion' ...

Governo - Casellati convocata al Quirinale : verso il mandato esplorativo alla presidente del Senato : Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata convocata al Colle per le 11. Dopo quasi un mese e mezzo di stallo, Sergio Mattarella ha deciso di procedere convocando la presidente del Senato per affidarle, molto probabilmente, un mandato esplorativo. Escluso il terzo giro di consultazioni, dopo che i primi due si sono chiusi con un nulla di fatto, il Capo dello Stato affiderà alla berlusconiana il compito di sondare i voleri dei partiti per la ...

Maurizio Martina offre il Pd al M5s : 'Un piano in tre punti'. E i grillini ci stanno : verso il Governo degli orrori : Il segretario del Pd Maurizio Martina si affranca definitivamente da Matteo Renzi a strizza l'occhio al M5s per formare un governo. L'apertura è chiara e arriva con un post su Facebook: 'In Parlamento ...

Governo - verso il mandato esplorativo Si rafforza l'ipotesi della Casellati : Sergio Mattarella attendera' di sentire dalla viva voce dei leader in parlamento la loro posizione sulla crisi siriana, elemento fondamentale di una futura politica estera del paese, poi mercoledi' o al piu' tardi giovedi' Segui su affaritaliani.it