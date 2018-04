Governo | Toti | ' Vorrei non escludere ancora un accordo con il M5s'

Toti 'Governo centrodestra-M5s Strada da non escludere' : ROMA - 'Spero che ci siano ancora tutte le vie aperte da percorrere, ma il tempo stringe. Auspicherei che i partiti si confrontassero sui programmi perché finora hanno giocato alle figurine e ai veti, ...

SALVINI 'STRETTO' FRA BERLUSCONI E DI MAIO/ Toti "Governo M5s-Pd tradisce Elezioni". Ma la Lega.. : BERLUSCONI, 'no Governo con Pd e M5s'. SALVINI tentato da Di MAIO, 'è il leader del Centrodestra'. Domani incarico a Fico per sondare M5s-Dem.

SALVINI ‘STRETTO’ FRA BERLUSCONI E DI MAIO/ Toti “Governo M5s-Pd tradisce Elezioni”. Ma la Lega.. : BERLUSCONI, "SALVINI è il leader del Centrodestra, no contatti con Pd. Impossibile governo con Di MAIO": Mattarella domani dà incarico a Fico per sondare dem-M5s(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:30:00 GMT)

Governo - la Casellati riferisce a Mattarella | Toti : “Il centrodestra non è divisibile” : Governo, la Casellati riferisce a Mattarella | Toti: “Il centrodestra non è divisibile” Se il tentativo del presidente del Senato di trovare un’intesa centrodestra-M5s dovesse fallire, come pare probabile, il Colle potrebbe decidere di affidare un nuovo mandato esplorativo a Roberto Fico Continua a leggere

Governo - la Casellati riferisce a Mattarella | Toti : "Il centrodestra non è divisibile" : Se il tentativo del presidente del Senato di trovare un'intesa centrodestra-M5s dovesse fallire, come pare probabile, il Colle potrebbe decidere di affidare un nuovo mandato esplorativo a Roberto Fico

Governo - la Casellati riferisce al Presidente Mattarella - Toti : 'Il centrodestra non è divisibile' : Dopo il secondo giro di consultazioni , il Presidente del Senato Alberti Casellati si recherà dal Presidente Mattarella per riferire i progressi sulla formazione del Governo. "Di Maio cerca di ...

Toti - Fi - : noi appoggio esterno a Governo Di Maio non lo daremo : "Noi l'appoggio esterno a un governo Di Maio non lo daremo. E neppure la Lega entrerà in un governo Di Maio". Lo ha detto Giovanni Toti , Forza Italia, , a Rai Radio1. "La premiership - ha aggiunto il ...

TONINELLI - M5S “Governo CON LEGA - MAI CON BERLUSCONI”/ Toti sta con Salvini : "Qualcuno subito a Palazzo Chigi" : Governo, Giorgetti apre a Di Maio premier: TONINELLI invece chiude su Centrodestra, "accordo con LEGA ma senza Berlusconi. Se fallisce Casellati, speriamo in un accordo col Pd"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:02:00 GMT)

Salvini : se vinco le regionali - ci sarà il Governo. Toti a Di Maio : «Berlusconi falso problema» : Il leader leghista boccia l’idea del ministro a favore di un’intesa coi Dem. Il governatore ligure si rivolge a Di Maio: «Il tema del passo di lato è inesistente»|

SALVINI - “CENTRODESTRA INSIEME AL COLLE”/ Ok di Berlusconi e Meloni : Zaia con Toti - ”Governo uniti con M5s” : Centrodestra, appello SALVINI a Berlusconi e Meloni "INSIEME alle Consultazioni, Governo con Di Maio": Toti vuole partito unico, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". (Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 18:13:00 GMT)

CENTRODESTRA - CAOS SALVINI-BERLUSCONI/ Toti - Governo : “meglio Di Maio del Pd”. Toninelli - “no Forza Italia” : CENTRODESTRA, Salvini molla Berlusconi per Di Maio? Consultazioni e Governo: Toti vuole partito unico, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". Casaleggio e Pd, le prossime mosse(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 13:30:00 GMT)

Governo. Toti : accordo M5S-centro destra possibile. Toninelli risponde : interlocutori sono Lega e Pd : Dal voto non è uscita una maggioranza e dalle consultazioni non sono emerse intese, servirà un nuovo giro la prossima settimana. Mattarella sintetizza così gli incontri con i partiti per la formazione del governo e sollecita le forze politiche a trovare convergenze. Di Maio chiude a Fi e propone un contratto con Lega o Pd. Secondo il forzista Toti è possibile trovare un programma minimo di Governo tra centrodestra e M5S. Il dem Delrio dice no ad ...

Governo - Salvini ‘molla’ Berlusconi per Di Maio?/ Consultazioni - Toti : “accordo con M5s per evitare elezioni” : Governo, Salvini molla Berlusconi per Di Maio? Consultazioni e scenari: Toti spacca il Centrodestra, "ci vuole accordo per M5s, elezioni nefaste". Casaleggio e Pd, le prossime mosse(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:44:00 GMT)

Toti a M5s : no veti per Governo - sono strada peggiore per accordo : Genova, 27 mar. , askanews, 'Partire con dei veti mi sembra il modo peggiore e il binario peggiore per la strada da percorrere che necessariamente deve essere di compromesso. Mi sembra un modo un po' ...