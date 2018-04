Governo | Salvini a Di Maio | ' Mettiamoci a un tavolo' Verso mandato esplorativo a Fico

Di Maio - M5s : "contratto di Governo - i 10 punti"/ Proposta a Pd o Lega - ma spariscono i temi 'cari' a Salvini : Di Maio presenta il contratto di Governo alla tedesca in 10 punti: Proposta e priorità a Lega o Pd, ma spariscono i temi cari a Salvini.

Salvini : Molise fa chiarezza - Governo centrodestra-M5s senza Pd : Trieste, 23 apr. , askanews, I dati delle elezioni in Molise 'confermano che gli italiani hanno idee chiare; Sinistra e Pd sono cancellati dalla faccia della terra'. Lo ha dichiarato il leader della ...

Molise - Salvini : abbiamo stravinto - subito Governo centrodestra-M5S : Altro che artifizio elettorale, caro Di Maio, la nostra area politica è forte, competitiva, credibile, e ancora una volta è stata premiata dai cittadini nelle urne. «La schiacciante vittoria del ...

Governo - Salvini : 'Centrodestra e M5s governino'. Verso mandato esplorativo a Fico : Partiti in attesa delle mosse del Capo dello Stato che, dopo due giorni di riflessione, dovrebbe sciogliere la riserva e, molto probabilmente, conferire un mandato esplorativo al presidente della ...

Governo - Salvini : “Datemi ancora un paio di giorni. Partita troppo importante non possiamo sbagliare” : “Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Monfalcone (Gorizia) riferendosi alla formazione del Governo. “È passato molto tempo dal 4 marzo, ma vi chiedo ancora qualche giorno”, ha aggiunto. Per Salvini fondamentale è che il futuro Governo si occupi di “lavoro lavoro lavoro” e ...

Governo - Salvini : “M5s la smetta di imporre diktat e iniziamo a governare già da questa settimana” : “Consiglio caldamente ai secondi arrivati di smetterla di imporre diktat o veti e di dire ‘io, io, io’ di metterci intorno ad un tavolo e scrivere la riforma del lavoro, la riforma dell’immigrazione, la riforma della scuola. Centrodestra e 5 Stelle comincino a governare già da questa settimana, con l’impegno che a guidare il Paese siano i primi arrivati”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel ...

Governo - l’offerta di Di Maio a Salvini : ministri e lo «schema-Bossi» | Ecco i 10 punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve

Salvini : al Governo solo se potrò mantenere le promesse. Datemi ancora qualche giorno : "Spero di tornare i primi di maggio a Monfalcone per festeggiare Fedriga governatore, per tornarci da presidente del Consiglio", dice il leader della Lega concludendo il comizio a sostegno della candidatura di Fedriga alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia

